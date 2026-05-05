/रचनी तो दूर, हाथ भी जला सकती है ये मेहंदी! बाजार में बिक रहे इन दो बड़े ब्रांड्स से रहें दूर

Rajasthan News: राजस्थान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दो मेहंदी कोन ब्रांड “पुष्प हिना” और “प्रेम दुल्हन फास्ट कलर” को अमानक पाकर बिक्री पर रोक लगाई है. जांच में इनके दावे गलत मिले और केमिकल युक्त होने का शक है, जिससे त्वचा पर एलर्जी, जलन और गंभीर नुकसान हो सकता है.
Rajasthan Mehandi: राजस्थान में मेहंदी लगाने वालों के लिए एक अहम और सावधान करने वाली खबर सामने आई है. राज्य के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बाजार में बिक रहे कुछ मेहंदी कोन की बिक्री पर रोक लगा दी है. यह फैसला जांच में सामने आई गड़बड़ी के बाद लिया गया है.
जानकारी के अनुसार, विभाग ने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच अलग-अलग जगहों से मेहंदी कोन के सैंपल लिए थे. इन सैंपलों की जांच लैब में की गई, जिसमें कई उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतरे. जांच रिपोर्ट में साफ सामने आया कि बाजार में बिकने वाले कुछ लोकप्रिय ब्रांड के मेहंदी कोन में बताए गए तत्व या तो मौजूद ही नहीं थे या फिर उनकी गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं थी.
जिन उत्पादों पर कार्रवाई हुई है, उनमें “पुष्प हिना” ब्रांड का मेहंदी कोन भी शामिल है, जो सोजत (पाली) की फर्म मैसर्स पुष्प ग्रीन प्रा. लि. की तरफ से तैयार किया जाता है. इसके अलावा “प्रेम दुल्हन फास्ट कलर” नाम से बिकने वाला कलर कोन भी जांच में फेल पाया गया है. यह उत्पाद पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन स्थित मैसर्स प्रेम ग्रीन प्रा. लि. द्वारा तैयार किया जाता है.
ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इन दोनों उत्पादों को अमानक (Substandard) घोषित करते हुए इनकी बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इतना ही नहीं, बाजार में मौजूद इन दोनों ब्रांड के बचे हुए स्टॉक को भी दुकानों और सप्लाई चेन से वापस मंगाने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि ये आगे ग्राहकों तक न पहुंच सकें. अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह भी सामने आया कि कुछ कोन में जो सामग्री बताई गई थी, उनमें से एक भी तत्व वास्तविक रूप से मौजूद नहीं था. यानी पैकेजिंग पर जो दावा किया गया था, वह हकीकत से मेल नहीं खा रहा था.
अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह की नकली या केमिकल वाली मेहंदी कितनी खतरनाक हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, खासकर “फास्ट कलर” के नाम पर बिकने वाले मेहंदी कोन में अक्सर हानिकारक रसायन जैसे PPD (Paraphenylenediamine) और अन्य केमिकल मिलाए जाते हैं, जो त्वचा के लिए गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं.
इससे सबसे आम समस्या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, जिसमें मेहंदी लगाने के कुछ घंटों बाद ही त्वचा पर तेज खुजली, जलन और लाल चकत्ते दिखने लगते हैं. कई मामलों में स्थिति और बिगड़कर हाथों पर छोटे-छोटे छाले या बड़े फफोले तक बन जाते हैं. कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे त्वचा जल रही हो.
अगर समय पर इलाज न मिले तो यह समस्या स्किन इन्फेक्शन में बदल सकती है और घाव में मवाद भी बन सकता है. इसके अलावा, कई बार ये दाग लंबे समय तक रह जाते हैं और त्वचा पर काले या गहरे निशान छोड़ देते हैं, जिन्हें ठीक होने में महीनों या सालों लग सकते हैं. गंभीर मामलों में हाथों और उंगलियों में सूजन भी देखी जाती है, जो धीरे-धीरे पूरे हाथ या शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल सकती है.
इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि मेहंदी खरीदते समय सावधानी बरतें. किसी भी उत्पाद को लगाने से पहले उसकी गुणवत्ता जरूर जांचें और अगर संभव हो तो पैच टेस्ट जरूर करें. यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि बाजार में बिक रहे सौंदर्य उत्पादों को लेकर लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि उपभोक्ता भी जागरूक रहें और बिना जांचे-परखे किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल न करें.
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