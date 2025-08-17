Zee Rajasthan
Alwar News: अपहरण या ठगी? ऑनलाइन ‘रुपए दुगुना-तिगुना’ गेम के मिले संकेत, पढ़ें पूरा मामला

Rajasthan Crime News: अलवर जिले में मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाले दो भाई कुंडला के पास अचानक लापता हो गए. देर रात पुलिस ने उन्हें दौसा के नंगला गांव के पास से बरामद किया. मामला रुपए दुगने-तिगुना करने वाले गैंग से जुड़ा है, जिन्होंने पैसे ट्रांसफर कराने के बाद छोड़ा.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 17, 2025, 11:06 IST | Updated: Aug 17, 2025, 11:06 IST

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर अपनी दुकान से घर जा रहे दो भाइयों के राजगढ़ टहल मार्ग पर कुंडला के पास अचानक गायब होने की घटना के बाद सनसनी फैल गई. हालांकि रात डेढ़ बजे टहला पुलिस ने दोनों भाइयों को दौसा जिले के नंगला गांव के पास से बरामद कर लिया गया है. प्रारंभिक तौर पर यह मामला रुपए दुगने तिगुना करने की गैंग से जुड़ा हुआ है. जानकारी के अनुसार पैसे ट्रांसफर होने के बाद ही दोनों भाइयों को छोडा गया.

मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाते हैं दोनों भाई
जानकारी के अनुसार तालाब निवासी राजेंद्र और अनिल प्रजापत ने बसवा में मोबाइल रिपेयर की दुकान खोली हुई है. शनिवार की रात आठ बजे यह बाइक से अपने घर तालाब जा रहे थे. तो रास्ते में कुंडला में अचानक गायब हो गए. हालांकि इनका गायब होते किसी ने भी नहीं देखा या किसी के द्वारा अपहरण करते हुए किसी ने नहीं देखा. लेकिन जब गांव का ही एक युवक उधर से निकला. तो उनकी बाइक कुंडला के पास पड़ी हुई थी. परिजनों को सूचना दी. परिजन मौके पर पहुंचे ,घर वालों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है .मामले की जांच कर रही है .आखिर में यह क्या मामला है. इन दोनों की उम्र 22 और 25 है और दोनों ही भाई हैं. कुंडला चौकी बन चौकी के पास ही ये घटना घटित हुई है.

रात 1:30 बजे दोनों भाई हुए बरामद
रात 1:30 बजे टहला पुलिस ने उन्हें दोसा हाईवे पर कोई नंगला गांव के पास से बरामद किया है. दोनों को पुलिस साथ ले आई. प्रारंभिक पूछताछ में यह बात साफ निकल कर आई है कि ऑनलाइन रुपए दुगने तिगुना करने के गेम में इनकी ओर पैसा बकाया था. ये दोनों तकादा करने के बाद भी पैसे नहीं दे रहे थे .इसलिए यह अपहरण की घटना कारित हुई .हाईवे पर ले जाकर उनके मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कराए. उसके बाद इनको छोड़ गया. यहां यह बात भी सामने आ रही है कि इस इलाके के सैकड़ो युवा इस गेम से जुड़े हुए हैं.

