/सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार से 2 जुलाई 2026 के लिए सोना और चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक आज चांदी 7,500 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है, जबकि सोने में 4,000 रुपये प्रति दस ग्राम की बढ़त दर्ज की गई है. दाम बढ़ने के बावजूद बाजार में खरीदारी पूरी तरह रुकी नहीं है और लोग जरूरत के हिसाब से ही लेन-देन कर रहे हैं.

चांदी के दाम में जोरदार उछाल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी रेट के अनुसार आज चांदी का भाव 2,36,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. पिछले कारोबारी दिन की तुलना में इसमें 7,500 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कीमत बढ़ने के बाद भी बाजार में बहुत ज्यादा हलचल नहीं दिखी, हालांकि कुछ निवेशक इसे आगे और बढ़ने की उम्मीद में खरीदारी करते नजर आए.

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सोने की कीमतों में भी तेजी

आज सोने के भाव में भी मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है. शुद्ध सोना 1,47,000 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, जिसमें 4,000 रुपये की तेजी दर्ज की गई है. वहीं जेवरात सोना 1,36,200 रुपये प्रति दस ग्राम पर रहा. कीमतें बढ़ने के बावजूद ग्राहकों की खरीदारी पूरी तरह थमी नहीं और लोग अपनी जरूरत के अनुसार ही सोना खरीदते दिखे.

सराफा बाजार में दिनभर हलचल

जयपुर सराफा बाजार में पूरे दिन सामान्य लेकिन सतर्क माहौल बना रहा. सुबह से ही लोग नए रेट जानने के लिए बाजार पहुंचते रहे. कुछ ग्राहकों ने निवेश के तौर पर खरीदारी की, जबकि कई लोग सिर्फ भाव देखकर वापस लौट गए. कारोबारियों के मुताबिक बाजार में किसी तरह की घबराहट या असामान्य दबाव नहीं देखा गया.

लगातार बदलते रेट से बढ़ी सतर्कता

पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. इसी वजह से अब ग्राहक पहले से ज्यादा सावधानी के साथ बाजार में कदम रख रहे हैं और बिना सोच-समझे खरीदारी नहीं कर रहे.

वैश्विक बाजार का असर साफ दिखता है

विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर सीधा असर डालती हैं. यही कारण है कि इन धातुओं के भाव लगातार बदलते रहते हैं.

खरीदारी से पहले जानकारी जरूरी

जानकारों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर जांच लें. सही समय पर किया गया निवेश आगे चलकर फायदा दे सकता है, जबकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है. इसलिए बाजार की स्थिति को समझकर और अपडेट रेट देखकर ही खरीदारी करना बेहतर माना जा रहा है.