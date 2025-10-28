जयपुर में ट्रेन से सफर अब बनेगा लग्जरी एक्सपीरियंस! जनवरी 2026 से चमकेंगे फाइव-स्टार स्टाइल ये 2 रेलवे स्टेशन

Jaipur New Railway Station: जयपुर शहरवासियों को जल्द ही गांधीनगर रेलवे स्टेशन की नई सौगात मिलेगी. गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. रेलवे प्रशासन ने जनवरी 2026 से गांधीनगर रेलवे स्टेशन से यात्रियों का आवागमन शुरू करने की तैयारी कर ली है. वहीं जनवरी से ही जयपुर जंक्शन का सैकंड एंट्री गेट शुरू हो सकता है. दरअसल एक तरफ जहां जयपुर जंक्शन पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर जंक्शन और गांधीनगर स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास योजना कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

केंद्रीय रेल मंत्री ने दिए निर्देश

पिछले दिनों जयपुर आए वैष्णव ने दिल्ली वापसी के दौरान जीएम अमिताभ सहित मौजूद विभागाध्यक्षों के साथ बातचीत की थी. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि गांधीनगर स्टेशन और जयपुर जंक्शन की सेकंड एंट्री को जनवरी 2026 तक शुरू करें. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रहे प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया था. कंस्ट्रक्शन विभाग के सीएओ राजीव श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर शीला पंवार सहित अन्य अधिकारियों ने वैष्णव को जयपुर, गांधीनगर, खातीपुरा स्टेशन सहित उत्तर पश्चिम रेलवे में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी थी. उन्होंने प्रोजेक्ट्स की धीमी गति पर चिंता जताई थी. साथ ही कहा कि अब रेलवे ओवर ब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज के लिए राज्य सरकार के साथ अन्य प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट शेयरिंग नहीं की जाएगी.

इसलिए खास है गांधीनगर रेलवे स्टेशन

- स्टेशन पर मुख्य और द्वितीय प्रवेश की बिल्डिंग का कार्य पूरा, अब फिनिशिंग बाकी

- स्टेशन पर 72 मीटर चौड़ाई के एयर कोनकॉर्स का कार्य भी पूरा हो चुका

- मुख्य प्रवेश पर 4516 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जी 2 बिल्डिंग बनाई गई

- यहां आगमन-प्रस्थान लॉबी, वेस्टिब्यूल, बैगेज स्कैनर के साथ सुरक्षा जांच क्षेत्र,

- हेल्प डेस्क क्षेत्र, प्रस्थान हॉल, शौचालय, आरपीएफ कक्ष और हेड टीसी कक्ष बनाए

- प्लेटफार्म 1 पर अनारक्षित प्रतीक्षालय, एक्जिक्यूटिव प्रतीक्षालय, शौचालय बनाए

- स्टेशन पर 8 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर लगेंगे, दिव्यांगों के लिए अनुकूल होंगी सुविधाएं

- द्वितीय प्रवेश पर जी 2 बिल्डिंग 3029 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाई गई

- यहां टिकट काउंटर, हॉल, बुकिंग कार्यालय बनाए गए

- बैगेज स्कैनर के साथ सुरक्षा जांच, प्रस्थान हॉल का निर्माण किया गया

- दुपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए 7000 वर्ग मीटर में 2 मंजिला बेसमेंट

- 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्लेटफार्म शेल्टर की सुविधा

- 5 रिटायरिंग रूम व 2 डोरमेट्री का भी निर्माण किया गया

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उत्तर-पश्चिम रेलवे का सबसे बड़ा एयर कॉनकोर्स

उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक एयर कॉनकोर्स बनाया गया है जो दोनों बिल्डिंग को प्लेटफार्मों के ऊपर से जोड़ते हुए बनाया गया है. नवनिर्मित एयर कॉनकोर्स 72 मीटर चौड़ाई में लगभग 2700 वर्ग मीटर में क्षेत्र में बनाया गया है. इस एयर कॉनकोर्स में यात्रियों को वेटिंग रूम की सुविधा के साथ-साथ शॉपिंग काम्पलेक्स, कैफेटेरिया, गेम ज़ोन जैसी सुविधाएं मिलेंगी. यह क्षेत्र यात्रियों के साथ-साथ आमजन के लिए भी उपलब्ध रहेगा. एयर कॉनकोर्स में 2200 वर्ग मीटर से अधिक का क्षेत्र वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए रखा गया है.

जयपुर जंक्शन भी हो रहा तैयार!

- जयपुर जंक्शन पर सैकंड एंट्री गेट का कार्य हुआ लगभग पूरा

- पिछले माह रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था स्टेशन का दौरान

- तब कहा था, सैकंड एंट्री गेट की बिल्डिंग का कार्य बेहतर हुआ

- 700 करोड़ से अधिक लागत से बन रहा है जयपुर जंक्शन

- जयपुर जंक्शन पर क्राउड मैनेजमेंट की सुविधा भी विकसित होगी

क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम भी होंगे

हाल ही में रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर (वाणिज्यिक) राजेश कुमार कश्यप ने उत्तर पश्चिम रेलवे सहित सभी जोनल रेलवेज को निर्देश दिए हैं कि रेलवे स्टेशनों पर विशेष आयोजनों जैसे होली, दिवाली, मेलों, परीक्षाओं आदि दिनों में सामान्य दिनों की अपेक्षा यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जाती है. ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने में परेशानी होती है और वास्तविक यात्रियों को असुविधा, भगदड़ जैसी स्थिति की आशंका रहती है. ऐसे में सभी स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट की सुविधाएं विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-