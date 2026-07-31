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कुचामन आंख संक्रमण मामले में राहत, 2 मरीजों लौटी आंखों की रोशनी, 3 की हालत स्थिर

Rajasthan News: कुचामन सिटी सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण मामले में राहत मिली है. SMS अस्पताल में भर्ती 5 मरीजों में से 2 की आंखों की रोशनी में सुधार हुआ है, जबकि 3 की हालत स्थिर है. कल्चर रिपोर्ट के बाद संक्रमण की वजह साफ होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Preeti tanwar
Published:Jul 31, 2026, 08:07 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 08:07 PM IST
कुचामन आंख संक्रमण मामले में राहत, 2 मरीजों लौटी आंखों की रोशनी, 3 की हालत स्थिर
Image Credit: कुचामन सिटी सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण मामले में राहत.

Kuchaman Eye Infection Case: कुचामन सिटी के सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों में हुए संक्रमण के मामले में अब थोड़ी राहत की खबर सामने आई है. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती पांच मरीजों में से दो मरीजों की आंखों की रोशनी में सुधार हुआ है, जबकि तीन मरीजों की हालत अभी स्थिर बनी हुई है. डॉक्टरों की टीम लगातार सभी मरीजों का इलाज कर रही है और संक्रमण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है.

संक्रमण हटाने के बाद दो मरीजों को दिखने लगा सुधार
एसएमएस अस्पताल के आई विभागाध्यक्ष डॉ. नगेंद्र शेखावत ने बताया कि सभी पांच मरीजों की आंखों से संक्रमण को निकालने की प्रक्रिया पूरी की गई है. इसके बाद घासीराम सिंह और नारायणी देवी की आंखों की स्थिति में सुधार देखने को मिला है. वहीं हीराराम, गोकुल और मीरा देवी की आंखों में संक्रमण फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन उनकी नजर में अभी कोई खास सुधार नहीं आया है.

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डॉक्टरों के अनुसार मरीजों की आंखों से लिए गए सैंपल की कल्चर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही संक्रमण फैलने की असली वजह और आगे के इलाज की दिशा तय हो पाएगी.

घासीराम सिंह के परिवार पर इलाज के साथ आर्थिक संकट
संक्रमित मरीजों में शामिल लोसल के सिघरावट गांव निवासी 70 वर्षीय घासीराम सिंह का इलाज भी एसएमएस अस्पताल में चल रहा है. इलाज के दौरान उनका परिवार एक और परेशानी से जूझ रहा है. घासीराम की देखभाल के लिए परिवार में कोई दूसरा सदस्य मौजूद नहीं है. उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और वे अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करती हैं.

चार दिन से बेटी अस्पताल में, बंद हो गई मजदूरी
घासीराम सिंह की एक बेटी पिछले चार दिनों से अस्पताल में उनके साथ रहकर देखभाल कर रही है. इसके कारण उसकी मजदूरी भी बंद हो गई है और घर की आमदनी रुक गई है. परिवार के सामने एक तरफ पिता के इलाज की चिंता है तो दूसरी तरफ रोजमर्रा के खर्च पूरे करने की चुनौती भी खड़ी हो गई है.

संक्रमण कैसे फैला, जांच के बाद खुलेगा राज
डॉ. नगेंद्र शेखावत ने कहा कि मरीजों का समय पर इलाज शुरू होने से स्थिति में और सुधार की उम्मीद है. हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऑपरेशन के बाद संक्रमण आखिर कैसे फैला और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है.

स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि कल्चर रिपोर्ट आने के बाद संक्रमण के कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल मरीजों के परिवार और अस्पताल प्रशासन दोनों की नजर रिपोर्ट पर टिकी हुई है, ताकि मरीजों की आंखों की रोशनी जल्द से जल्द वापस लौट सके.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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