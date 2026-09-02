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राजस्थान में औंधे मुंह गिरे चांदी के दाम, आसमान पर पहुंचे सोने के रेट, जानें लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Sona Chandi Rate: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में गिरावट आई है. जानिए 22, 24 और 18 कैरेट सोने के साथ चांदी के बाजार में आज क्या बदलाव हुआ और कल के मुकाबले रेट में कितना अंतर आया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 02, 2026, 07:34 AM IST | Updated:Sep 02, 2026, 07:34 AM IST
राजस्थान में औंधे मुंह गिरे चांदी के दाम, आसमान पर पहुंचे सोने के रेट, जानें लेटेस्ट प्राइस
Image Credit: Rajasthan Sona Chandi Rate Today

Rajasthan Sona Chandi Rate Today: राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में आज बदलाव देखने को मिला है. सोने के भाव में जहां हल्की तेजी आई है, वहीं चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना आज 10 ग्राम पर ₹150 महंगा हुआ है. वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत में ₹130 की बढ़ोतरी हुई है. दूसरी तरफ चांदी एक दिन में ₹5,000 प्रति किलो सस्ती हो गई है.


22 कैरेट सोने का आज का भाव

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राजस्थान में आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,44,890 है. बुधवार को इसका भाव ₹1,44,740 था. यानी एक दिन में 22 कैरेट सोना ₹150 महंगा हुआ है. 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल मुख्य रूप से आभूषण बनाने में किया जाता है. इसलिए इसकी कीमत में होने वाला बदलाव सीधे ज्वेलरी खरीदने वालों के बजट पर असर डाल सकता है.


24 कैरेट सोना भी हुआ महंगा

24 कैरेट सोने की कीमत में भी आज तेजी देखने को मिली. राजस्थान में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,52,130 है. पिछले दिन इसकी कीमत ₹1,51,980 थी. इस हिसाब से 24 कैरेट सोना आज ₹150 महंगा हुआ है. 24 कैरेट सोने को अधिक शुद्ध माना जाता है और इसका इस्तेमाल निवेश के लिए भी काफी होता है.


18 कैरेट सोने के भाव में भी बढ़ोतरी

18 कैरेट सोने की कीमत भी आज बढ़ी है. 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,18,550 पहुंच गया है. कल यह ₹1,18,420 था. यानी आज इसमें ₹130 की तेजी आई है. 18 कैरेट सोना आमतौर पर ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत 22 व 24 कैरेट सोने के मुकाबले कम होती है.


चांदी ₹5 हजार सस्ती

सोने की कीमतों में तेजी के बीच चांदी खरीदारों के लिए आज राहत की खबर है. राजस्थान में एक किलो चांदी का भाव ₹2,55,000 है. कल एक किलो चांदी ₹2,60,000 में थी. यानी आज चांदी की कीमत में सीधे ₹5,000 प्रति किलो की गिरावट आई है.


खरीदारी से पहले ये बात जरूर ध्यान रखें

सोने-चांदी के भाव बाजार की स्थिति के अनुसार लगातार बदलते रहते हैं. अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां कीमतों में थोड़ा अंतर भी हो सकता है. इसके अलावा ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ सोने के रेट को देखकर कुल कीमत तय नहीं करनी चाहिए. आभूषण पर मेकिंग चार्ज, GST और अन्य शुल्क भी जुड़ते हैं.


आज के भाव देखें तो राजस्थान में सोने की तीनों प्रमुख कैरेट श्रेणियों में तेजी रही, जबकि चांदी में बड़ी गिरावट आई है. इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट की पुष्टि करना बेहतर रहेगा.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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