/रिकॉर्ड गिरावट से लुढ़के सोना-चांदी के भाव, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर के सराफा बाजार में 2 सितंबर 2026 को सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक चांदी आज 7,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है. वहीं शुद्ध सोने के भाव में 3,100 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है. नई कीमत के बाद चांदी 2,35,500 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

चांदी के भाव में 7 हजार रुपये की गिरावट

जयपुर सराफा बाजार में चांदी की कीमत में आज बड़ी कमी आई है. चांदी एक ही दिन में 7,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है. इसके बाद इसका ताजा भाव 2,35,500 रुपये प्रति किलो हो गया है. चांदी के रेट में अचानक आई इस गिरावट से खरीदारों को राहत मिल सकती है. वहीं कारोबारी भी अब आने वाले दिनों के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.

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सोना भी हुआ 3100 रुपये सस्ता

चांदी के साथ सोने के भाव में भी आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. शुद्ध सोना 3,100 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. गिरावट के बाद शुद्ध सोने का ताजा रेट 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं जेवरात सोने की कीमत 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. सोने के दाम कम होने से गहने खरीदने वालों को कुछ राहत मिल सकती है.

एक दिन में बदले सोने-चांदी के भाव

जयपुर के सराफा बाजार में पिछले कुछ समय से सोने और चांदी के रेट में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतें ऊपर जा रही हैं तो अगले ही दिन इनमें बड़ी गिरावट आ रही है. ऐसे में खरीदारों के साथ कारोबारी भी रोजाना के नए भाव पर नजर रख रहे हैं. खासकर शादी और त्योहारों के सीजन में रेट में होने वाला छोटा बदलाव भी खरीदारी पर असर डालता है.

नए रेट के बाद बाजार में हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से 2 सितंबर के नए भाव जारी होने के बाद बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. बड़ी गिरावट के बाद उन लोगों की नजर भी बाजार पर है, जो लंबे समय से सोना या चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, आगे कीमतों में फिर तेजी आएगी या गिरावट जारी रहेगी, यह कहना अभी मुश्किल है.

ग्लोबल मार्केट का भी पड़ता है असर

सोने और चांदी के भाव सिर्फ जयपुर के स्थानीय बाजार से तय नहीं होते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का भी इनकी कीमतों पर असर पड़ता है. डॉलर की कीमत, दुनिया के आर्थिक हालात, निवेशकों की खरीदारी और बाजार में मांग जैसे कई कारणों से सोने-चांदी के रेट बदलते रहते हैं. इसी वजह से सराफा बाजार में रोजाना नए भाव सामने आते हैं.

खरीदारी से पहले आज का रेट जरूर देखें

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा भाव जरूर पता कर लें. 2 सितंबर को जयपुर में चांदी 2,35,500 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. ध्यान रखें कि गहनों की खरीदारी में मेकिंग चार्ज, GST और दूसरे शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए खरीदारी करने से पहले दुकानदार से सभी चार्ज और अंतिम कीमत की जानकारी जरूर ले लें.