/सोना-चांदी ने दामों में जबरदस्त उछाल, जमीन से आसमान पर पहुंचे भाव!जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 20 अगस्त 2026 को सोने और चांदी के भाव में बड़ी तेजी देखने को मिली है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए रेट के मुताबिक चांदी 10,700 रुपये प्रति किलो और सोना 4,400 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. तेजी के बाद आज चांदी 2,45,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.

चांदी के भाव में 10,700 रुपये का उछाल

जयपुर के सराफा बाजार में चांदी की कीमत में आज जोरदार तेजी देखने को मिली. एक ही दिन में चांदी 10,700 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई. इसके बाद इसका नया भाव 2,45,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के रेट में लगातार उतार-चढ़ाव चल रहा है. ऐसे में आज की तेज बढ़त ने बाजार का ध्यान खींचा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोना भी 4,400 रुपये हुआ महंगा

चांदी के साथ सोने के भाव में भी बड़ा उछाल आया है. शुद्ध सोना एक दिन में 4,400 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. तेजी के बाद आज शुद्ध सोने का भाव 1,61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं जेवरात बनाने वाला सोना 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. सोने की कीमत बढ़ने से गहने खरीदने वाले ग्राहकों का बजट भी बढ़ सकता है.

नए रेट आते ही सराफा बाजार में हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से आज के भाव जारी होने के बाद बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कारोबारी लगातार बदलते रेट पर नजर रख रहे हैं. वहीं ग्राहक भी खरीदारी करने से पहले आज का भाव पता कर रहे हैं. खासतौर पर शादी या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए गहने खरीदने वालों के लिए आज की तेजी अहम है.

कुछ दिनों से लगातार बदल रहे हैं भाव

जयपुर सराफा बाजार में पिछले कई दिनों से सोने और चांदी के दाम स्थिर नहीं हैं. कभी दोनों धातुओं की कीमत में तेजी आती है तो कभी अचानक गिरावट दर्ज होती है. इसी वजह से निवेशक और ग्राहक रोजाना नए रेट पर नजर रख रहे हैं. आने वाले दिनों में भाव किस तरफ जाएंगे, इसे लेकर भी बाजार में नजर बनी हुई है.

ग्लोबल मार्केट का भी पड़ता है असर

सोने और चांदी की कीमत सिर्फ जयपुर के स्थानीय बाजार की मांग और सप्लाई पर निर्भर नहीं करती. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का सीधा असर इनके दाम पर पड़ सकता है. डॉलर की स्थिति, दुनिया की आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की खरीदारी भी कीमतों को प्रभावित करती है. यही वजह है कि सराफा बाजार में रोज भाव में बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले आज का रेट जरूर जानें

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा भाव जरूर जांच लें. 20 अगस्त 2026 को जयपुर में चांदी 2,45,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. ध्यान रखें कि गहनों की खरीद पर मेकिंग चार्ज, जीएसटी और दूसरे शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए भुगतान करने से पहले दुकानदार से कुल कीमत और सभी चार्ज की पूरी जानकारी ले लें.