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पहली बारिश में धंसी जयपुर की सबसे व्यस्त सड़क! टोंक रोड पर हुआ 20 फीट का विशाल गड्ढा

Rajasthan News: जयपुर में मानसून की पहली बारिश ने सड़कों की पोल खोल दी. टोंक रोड पर नगर निगम मुख्यालय से 100 मीटर दूर करीब 20 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी सड़क धंस गई. शुरुआती जांच में गैस पाइपलाइन और सीवरेज खुदाई के बाद खराब भराई वजह मानी जा रही है. ट्रैफिक डायवर्ट कर मरम्मत शुरू कर दी गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: Jul 03, 2026, 09:18 PM|Updated: Jul 03, 2026, 09:18 PM
पहली बारिश में धंसी जयपुर की सबसे व्यस्त सड़क! टोंक रोड पर हुआ 20 फीट का विशाल गड्ढा
Image Credit: टोंक रोड पर 20 फीट विशाल गड्ढाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Road News: जयपुर में मानसून की पहली बारिश ने शहर की सड़कों की पोल खोल दी है. शुक्रवार को टोंक रोड पर कैलाश टॉवर के सामने अचानक करीब 20 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी सड़क धंस गई. राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने तुरंत बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक डायवर्ट किया, जबकि जेडीए और संबंधित विभागों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू कर दिया. शुरुआती जांच में सड़क धंसने की वजह हाल ही में हुई पाइपलाइन और सीवरेज की खुदाई को माना जा रहा है.

हाल ही में हुई थी गैस पाइपलाइन की खुदाई
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस जगह सड़क धंसी, वहां कुछ समय पहले टोरेंट गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई थी. इससे पहले इसी हिस्से में सीवरेज लाइन का काम भी हुआ था. अधिकारियों का कहना है कि खुदाई के बाद सड़क की भराई और मरम्मत तकनीकी मानकों के अनुसार नहीं की गई. बारिश का पानी धीरे-धीरे नीचे तक पहुंच गया, जिससे मिट्टी कमजोर हो गई और आखिरकार पूरी सड़क धंस गई.

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बार-बार खुदाई से कमजोर हो रही सड़कें
स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में अलग-अलग विभाग लगातार सड़कों की खुदाई करते रहते हैं. कभी गैस पाइपलाइन, कभी सीवरेज तो कभी दूसरी यूटिलिटी सेवाओं के लिए सड़कें खोदी जाती हैं. काम पूरा होने के बाद केवल ऊपर से डामर बिछाकर सड़क चालू कर दी जाती है, लेकिन अंदर की भराई मजबूत नहीं होने से पहली ही बारिश में सड़कें टूटने या धंसने लगती हैं. लोगों का कहना है कि यह लापरवाही भविष्य में बड़े हादसों की वजह बन सकती है.

नगर निगम मुख्यालय से महज 100 मीटर दूर हादसा
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सड़क धंसने की यह घटना नगर निगम मुख्यालय से करीब 100 मीटर की दूरी पर हुई. ऐसे में शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शामिल टोंक रोड पर इस तरह का गड्ढा बनना निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. लोगों का कहना है कि जब मुख्यालय के पास ही ऐसी स्थिति है तो बाकी इलाकों की हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

ट्रैफिक डायवर्ट, मरम्मत का काम शुरू
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. सुरक्षा के लिहाज से सड़क के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई और वाहनों का रूट बदल दिया गया. जेडीए और संबंधित विभागों ने भारी मशीनों की मदद से गड्ढा भरने और सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया. अधिकारियों का दावा है कि 24 घंटे के भीतर सड़क को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया जाएगा.

गुणवत्ता पर उठे बड़े सवाल
मानसून की शुरुआत में ही राजधानी की प्रमुख सड़क का इस तरह धंस जाना कई सवाल छोड़ गया है. आखिर यूटिलिटी एजेंसियों की ओर से होने वाली खुदाई की निगरानी कौन कर रहा है? यदि निर्माण और मरम्मत के दौरान गुणवत्ता का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाले दिनों में लगातार होने वाली बारिश के बीच ऐसे और गड्ढे बन सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते सड़कों की वैज्ञानिक तरीके से मरम्मत और नियमित निगरानी नहीं हुई तो भविष्य में यह स्थिति आम लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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