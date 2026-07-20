/सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 20 जुलाई 2026 को सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार चांदी के दाम में 1500 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सोना भी 300 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. नई कीमतों के बाद जयपुर में चांदी का भाव (225,000 रुपए प्रति किलो), शुद्ध सोना (145,700 रुपए प्रति दस ग्राम) और जेवरात सोना (135,000 रुपए प्रति दस ग्राम) पर पहुंच गया है.

चांदी के भाव में तेजी, कीमत पहुंची 2.25 लाख के पार

सोमवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी 1500 रुपए प्रति किलो महंगी होकर (225,000 रुपए प्रति किलो) हो गई है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में खरीदारी करने वाले ग्राहक बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

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सोने की कीमतों में भी आया उछाल

चांदी के साथ-साथ सोने के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सोमवार को शुद्ध सोना 300 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हुआ और इसका नया भाव (145,700 रुपए प्रति दस ग्राम) पहुंच गया. वहीं जेवरात सोने की कीमत भी बढ़कर (135,000 रुपए प्रति दस ग्राम) हो गई है. सोने के बढ़ते दामों के बीच शादी-विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए खरीदारी करने वाले लोग ताजा भाव की जानकारी ले रहे हैं.

बाजार में ग्राहकों की नजर कीमतों पर टिकी

जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को कारोबार सामान्य रहा. बाजार पहुंचने वाले ग्राहक सोना-चांदी के नए रेट की जानकारी लेते नजर आए. कुछ लोग निवेश के लिए बाजार की स्थिति को समझ रहे हैं, वहीं कई ग्राहक कीमतों में आगे बदलाव का इंतजार कर रहे हैं. कारोबारियों के अनुसार बाजार में खरीदारी को लेकर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है.

लगातार बदल रहे हैं सोना-चांदी के भाव

पिछले कुछ समय से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं के भाव में तेजी आती है तो कभी गिरावट दर्ज की जाती है. इस वजह से ग्राहक भी जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय बाजार के रुख को समझने के बाद फैसला ले रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय होती है कीमतों की चाल

सराफा कारोबारियों के मुताबिक सोना और चांदी के भाव पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियों के कारण दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा भाव की जानकारी जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के ताजा भाव जरूर जांच लेने चाहिए. लगातार बदलती कीमतों के बीच सही समय पर लिया गया फैसला खरीदारी और निवेश के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. ऐसे में ग्राहक बाजार की स्थिति को समझकर ही अपना निर्णय लें.