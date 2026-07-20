Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 20 जुलाई 2026 को सोना-चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई. चांदी 1500 रुपए प्रति किलो महंगी होकर 2.25 लाख रुपए पहुंच गई, जबकि सोना 300 रुपए बढ़कर 145700 रुपए प्रति दस ग्राम हो गया. जानिए ताजा रेट और बाजार का हाल.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 20, 2026, 05:44 PM|Updated: Jul 20, 2026, 05:44 PM
सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट
Image Credit: सोने के आभूषण का फोटो.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 20 जुलाई 2026 को सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार चांदी के दाम में 1500 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सोना भी 300 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. नई कीमतों के बाद जयपुर में चांदी का भाव (225,000 रुपए प्रति किलो), शुद्ध सोना (145,700 रुपए प्रति दस ग्राम) और जेवरात सोना (135,000 रुपए प्रति दस ग्राम) पर पहुंच गया है.

चांदी के भाव में तेजी, कीमत पहुंची 2.25 लाख के पार
सोमवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी 1500 रुपए प्रति किलो महंगी होकर (225,000 रुपए प्रति किलो) हो गई है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में खरीदारी करने वाले ग्राहक बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोने की कीमतों में भी आया उछाल
चांदी के साथ-साथ सोने के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सोमवार को शुद्ध सोना 300 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हुआ और इसका नया भाव (145,700 रुपए प्रति दस ग्राम) पहुंच गया. वहीं जेवरात सोने की कीमत भी बढ़कर (135,000 रुपए प्रति दस ग्राम) हो गई है. सोने के बढ़ते दामों के बीच शादी-विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए खरीदारी करने वाले लोग ताजा भाव की जानकारी ले रहे हैं.

बाजार में ग्राहकों की नजर कीमतों पर टिकी
जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को कारोबार सामान्य रहा. बाजार पहुंचने वाले ग्राहक सोना-चांदी के नए रेट की जानकारी लेते नजर आए. कुछ लोग निवेश के लिए बाजार की स्थिति को समझ रहे हैं, वहीं कई ग्राहक कीमतों में आगे बदलाव का इंतजार कर रहे हैं. कारोबारियों के अनुसार बाजार में खरीदारी को लेकर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है.

लगातार बदल रहे हैं सोना-चांदी के भाव
पिछले कुछ समय से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं के भाव में तेजी आती है तो कभी गिरावट दर्ज की जाती है. इस वजह से ग्राहक भी जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय बाजार के रुख को समझने के बाद फैसला ले रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय होती है कीमतों की चाल
सराफा कारोबारियों के मुताबिक सोना और चांदी के भाव पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियों के कारण दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा भाव की जानकारी जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के ताजा भाव जरूर जांच लेने चाहिए. लगातार बदलती कीमतों के बीच सही समय पर लिया गया फैसला खरीदारी और निवेश के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. ऐसे में ग्राहक बाजार की स्थिति को समझकर ही अपना निर्णय लें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश

कबाड़ खरीदने वाले युवक ने रचा इतिहास! बेटे को खोने के दर्द के बीच NEET में हासिल की शानदार रैंक

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

राजस्थान में फिर मानसून की होगी दमदार वापसी, इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

पाली का "हर गंगा कुंड धाम" बना आस्था और रहस्य का केंद्र, गौमुख से 12 महीने बहता है जल

झुंझुनूं बीडीके अस्पताल के अपने नियम? दवा काउंटर पर PCI गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, बिना पहचान दवा बांट रहे फार्मासिस्ट

बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

5 अगस्त तक आएगी OBC आयोग की रिपोर्ट, जानिए कब पड़ेंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में थम गई सोना-चांदी की कीमतें, फटाफट चेक करें दोनों के रेट

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

अलवर में 'फिल्मी' गिरफ्तारी, चलती कार के बोनट पर लटककर पकड़ा हथियार तस्कर

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

फलसूंड रोड पर गोवंश का अवशेष मिलने से आक्रोश, मौके पर पहुंचे विधायक महंत प्रतापपुरी, जांच में जुटी पुलिस

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

Sikar: हेलमेट हुआ चकनाचूर, ट्रेलर की टक्कर में पुलिस जवान की मौत, 14 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

महिला से छीना-झपटी समेत 3 मामलों का खुलासा, सोने के आभूषण और बाइक बरामद, कई आरोपी गिरफ्तार

डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत, 8 घायल

5 अगस्त के बाद बजेगा चुनावी बिगुल! जानिए कब डालें जाएंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, अगले 48 घंटे में इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

IPS ट्रेनिंग का 147 करोड़ का हिसाब ! राजस्थान पर बकाया का दावा, 1983 से 2021 बैच तक का भुगतान अटका

बेटे की लाचारी ने बनाया 'साइंटिस्ट'! राजस्थान की इस मां के जज्बे को सलाम, राष्ट्रपति भवन से आया बुलावा

झालावाड़ में लंगर खाने से 100 से ज्यादा बीमार, फूड पॉइजनिंग की आशंका

अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

Jhalawar: अवैध गन से फायरिंग कर बनाई रील, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार

केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

TAGS:
Gold Silver Price
Gold SIlver Rate
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट
Gold Silver Price
2
Sikar news
3
bhilwara news
4
Rajasthan Weather
5
Rajasthan Crime