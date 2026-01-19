BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नबीन ने भरा नामांकन, राजस्थान से 20 नेता बने प्रस्तावक

BJP National President Nomination: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के नामांकन के बाद संगठन में हलचल तेज हो गई है. उनके नामांकन के साथ ही चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है और इसी कड़ी में देशभर से प्रस्तावकों की सूची भी सामने आई है. इस सूची में राजस्थान की भूमिका विशेष रूप से उभरकर सामने आई है.

भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में प्रस्तावकों के रूप में देशभर से वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को चुना है. राजस्थान से कुल 20 प्रमुख नेताओं को प्रस्तावक बनाया गया है. यह संख्या न केवल राज्य की राजनीतिक ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि पार्टी नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की भूमिका को कितनी अहमियत दे रहा है.

राजस्थान से प्रस्तावकों में सबसे प्रमुख नाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है. उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी प्रस्तावक बनाया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी इस सूची में शामिल है, जो पार्टी में उनके अनुभव और संगठनात्मक प्रभाव को दर्शाता है.

राज्य सरकार के शीर्ष नेतृत्व को भी प्रस्तावकों में जगह दी गई है. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा को इस जिम्मेदारी में शामिल किया गया है. वहीं संगठनात्मक अनुभव को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सतीश पूनिया, अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी प्रस्तावक बनाया गया है.

संसदीय स्तर पर भी राजस्थान की मजबूत उपस्थिति देखने को मिली है. राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और जयपुर से सांसद मंजू शर्मा को प्रस्तावक बनाया गया है. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके अन्य नेताओं को भी इस सूची में शामिल किया गया है.

इस प्रकार राजस्थान के 20 प्रस्तावक सरकार, संगठन, संसद और विभिन्न बोर्ड व आयोगों से जुड़े अनुभवी नेताओं का मिश्रण हैं. यह साफ संकेत है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राजस्थान को एक मजबूत और भरोसेमंद राजनीतिक इकाई के रूप में देख रही है. नितिन नबीन के नामांकन के साथ ही राजस्थान की राजनीतिक और संगठनात्मक शक्ति ने पार्टी में अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराई है.

राजस्थान के इस प्रभाव से पार्टी की केंद्रीय रणनीति और चुनावी संतुलन पर भी असर पड़ने की संभावना है. ऐसे में राज्य के नेताओं की भूमिका केवल नामांकन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले समय में संगठन और चुनावी गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी देखने को मिलेगी.

