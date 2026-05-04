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Rajasthan: 2013 शिक्षक-LDC भर्ती फिर विवादों में, ACB जांच को 15 माह से अनुमति नहीं

Rajasthan News: जयपुर की 2013 शिक्षक और एलडीसी भर्ती का मामला फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार फोकस कथित गड़बड़ियों से ज्यादा जांच में हो रही देरी पर है. ACB ने फरवरी 2025 में जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन 15 महीने बाद भी जिला परिषद जयपुर की ओर से मंजूरी नहीं दी गई.

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: May 04, 2026, 05:54 PM|Updated: May 04, 2026, 05:54 PM
Rajasthan: 2013 शिक्षक-LDC भर्ती फिर विवादों में, ACB जांच को 15 माह से अनुमति नहीं
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: जयपुर में 2013 की शिक्षक और एलडीसी भर्ती अब सिर्फ गड़बड़ी नहीं, बल्कि सिस्टम बनाम जांच की कहानी बनती जा रही है. एसीबी कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन फाइलें जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गई हैं. पंद्रह महीने से अनुमति लंबित 120 से ज्यादा संदिग्ध नियुक्तियां और रिकॉर्ड का रहस्यमय गायब होना. सवाल बड़ा है क्या सच दबाया जा रहा है या किसी को बचाया जा रहा है?

जयपुर की 2013 की शिक्षक और एलडीसी भर्ती परीक्षा का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ कथित घोटाला नहीं, बल्कि उसकी जांच में हो रही देरी है. जिला परिषद जयपुर पर आरोप है कि उसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं किया.
फरवरी 2025 में एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन 15 महीने बीतने के बाद भी परिषद की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. शिकायत में आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में स्वीकृत पदों से अधिक अभ्यर्थियों को नियमों के विरुद्ध नियुक्त किया गया. प्रारंभिक जांच में करीब 120 नियुक्तियां संदिग्ध पाई गईं.
इतना ही नहीं, भर्ती से जुड़े मूल रिकॉर्ड को भी योजनाबद्ध तरीके से गायब करने के आरोप हैं. एसीबी ने मामले को गंभीर मानते हुए विस्तृत जांच की सिफारिश की और 14 फरवरी 2025 को सीईओ को पत्र भेजकर नौ कार्मिकों के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी. इनमें मोहन कुमार वाष्णेय, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रुपेंद्र सिंह, अतिरिक्त विकास अधिकारी नरेन्द्र यादव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप वर्मा, लिपिक मुकेश कुमार शर्मा, नितेश टाटिवाल और तत्कालीन लिपिक सुरेश चौधरी शामिल हैं, जिनमें से एक वर्तमान में जिला प्रमुख के पीए के रूप में कार्यरत है.

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जयपुर में वर्ष 2013 की शिक्षक भर्ती को लेकर पहली शिकायत वर्ष 2020 में सामने आई थी. इसके बाद गठित जांच समितियों ने वर्ष 2022-23 में 120 और 2023-24 में अतिरिक्त 16 नियुक्तियों को नियमों के विपरीत पाया. इन मामलों में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी मानते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था. हालांकि निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं दिया और दिसंबर 2024 तक देरी से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया.
आरोप है कि विभाग ने इन जवाबों को रिकॉर्ड में भी शामिल नहीं किया. मामले में रिकॉर्ड की उपलब्धता को लेकर भी विरोधाभास सामने आया है. मामले में सबसे चौंकाने वाली बात रिकॉर्ड को लेकर सामने आई. एसीबी के पत्र के बाद जब सीईओ जिला परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से रिकॉर्ड मांगा, तो डीईओ ने साफ कहा कि दस्तावेज उनके पास नहीं हैं और जिला परिषद के पास ही होने चाहिए.
इसके बाद सीईओ ने दोषी कार्मिकों से स्पष्टीकरण मांगकर डीईओ से उसका परीक्षण करवाया गया लेकिन डीईओ ने परीक्षण करने की बजाय पत्र क्रमांक-351 के द्वारा खुद के स्तर पर स्वयं की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया. जांच कमेटी का गठन करने के बाद डीईओ ने पत्र संख्या 392 के द्वारा 25 सितंबर 2025 को एसीईओ जिला परिषद से भर्ती रिकॉर्ड मांगा, लेकिन अब तक कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं.

अब सवाल यही है जब रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहे और अनुमति भी लंबित है, तो जांच आगे कैसे बढ़ेगी और क्या इस पूरे मामले में सच्चाई सामने आ पाएगी या फाइलों के बीच ही दबकर रह जाएगी तो 2013 की भर्ती का ये मामला सिर्फ अनियमितताओं तक सीमित नहीं दिखता बल्कि जांच को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
एसीबी अनुमति का इंतजार कर रही है, रिकॉर्ड गायब बताए जा रहे हैं और जिम्मेदार विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही क्या सच्चाई सामने आएगी या ये मामला भी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा. फिलहाल निगाहें जिला परिषद के फैसले और एसीबी की अगली कार्रवाई पर टिकी है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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