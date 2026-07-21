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सोना-चांदी के भावों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 21 जुलाई 2026 को सोना-चांदी के भाव में बड़ा उछाल देखने को मिला. चांदी 4500 रुपए महंगी होकर 2.29 लाख रुपए किलो पहुंच गई, वहीं सोना 1300 रुपए बढ़कर 1.47 लाख रुपए प्रति दस ग्राम हो गया. जानें जेवरात सोने का नया भाव.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 21, 2026, 05:41 PM|Updated: Jul 21, 2026, 05:41 PM
सोना-चांदी के भावों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट
Image Credit: राजस्थानी आभूषण का फोटो.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में फिर तेजी देखने को मिली है. 21 जुलाई 2026 को जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार चांदी की कीमत में 4500 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सोना भी 1300 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हुआ. नई कीमतों के बाद जयपुर में चांदी का भाव 229,500 रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोना 147,000 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 136,100 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल, 4,500 रुपए महंगी हुई चांदी
जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को चांदी के भाव में जोरदार तेजी देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी की कीमत 4500 रुपए प्रति किलो बढ़कर 229,500 रुपए प्रति किलो हो गई है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है, जिसके चलते ग्राहक और निवेशक दोनों ही बाजार की चाल पर नजर बनाए हुए हैं.

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सोने के भाव में भी तेजी, नए रेट पर पहुंचा शुद्ध सोना
चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मंगलवार को शुद्ध सोना 1300 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा होकर 147,000 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. वहीं जेवरात सोने का भाव भी बढ़कर 136,100 रुपए प्रति दस ग्राम हो गया है. सोने के दाम बढ़ने से शादी-विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर खरीदारी करने वाले लोगों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.

सराफा बाजार में ग्राहकों की बढ़ी नजर, खरीदारी को लेकर सतर्कता
जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को कारोबार सामान्य रहा. बाजार में आने वाले ग्राहक सोना-चांदी के नए भाव की जानकारी लेते दिखाई दिए. कुछ लोग निवेश के नजरिए से बाजार की स्थिति को समझ रहे हैं, जबकि कई ग्राहक कीमतों में आगे बदलाव का इंतजार कर रहे हैं. कारोबारियों के अनुसार बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है.

लगातार बदल रहे हैं कीमती धातुओं के रेट
पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं के भाव तेजी से ऊपर जा रहे हैं तो कभी इनमें गिरावट दर्ज हो रही है. ऐसे में ग्राहक भी जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय बाजार के रुख को समझकर ही फैसला ले रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल का भी पड़ता है असर
सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोना और चांदी के भाव सिर्फ स्थानीय मांग और आपूर्ति से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और निवेशकों की गतिविधियों का भी इनकी कीमतों पर सीधा असर पड़ता है. यही वजह है कि दोनों कीमती धातुओं के रेट में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले नए भाव जरूर जांचें
विशेषज्ञों के अनुसार सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के ताजा भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. लगातार बदलती कीमतों के बीच सही समय पर किया गया फैसला खरीदारी और निवेश दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है. इसलिए ग्राहक बाजार की स्थिति को समझकर ही सोना-चांदी खरीदने का निर्णय लें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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