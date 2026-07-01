/सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार से 1 जुलाई 2026 के लिए सोना और चांदी के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार आज चांदी 2,500 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है, जबकि सोने की कीमत में 2,200 रुपये प्रति दस ग्राम की कमी आई है. दाम घटने के बावजूद बाजार में खरीदारी सामान्य बनी हुई है और ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार ही खरीदारी कर रहे हैं.

चांदी के भाव में आई गिरावट

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के अनुसार आज चांदी का भाव 2,28,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी दिन की तुलना में इसमें 2,500 रुपये की गिरावट आई है. कीमत कम होने के बाद कुछ खरीदार बाजार में जरूर पहुंचे, लेकिन कुल मिलाकर खरीदारी का माहौल सामान्य ही बना रहा.

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सोना भी हुआ सस्ता

आज सोने की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली. शुद्ध सोना 1,43,000 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया, जिसमें 2,200 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं जेवरात सोना 1,32,600 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. कीमतें कम होने के बावजूद बाजार में कोई खास भीड़ नहीं दिखी और अधिकांश लोगों ने जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी की.

सराफा बाजार में सामान्य रहा कारोबार

जयपुर के सराफा बाजार में पूरे दिन सामान्य कारोबार देखने को मिला. सुबह से ही लोग ताजा भाव जानने के लिए बाजार पहुंचते रहे. कुछ ग्राहकों ने निवेश के उद्देश्य से खरीदारी की, जबकि कई लोग केवल कीमतों की जानकारी लेकर लौट गए. कारोबारियों के अनुसार बाजार में किसी तरह की अफरा-तफरी या अतिरिक्त दबाव नहीं देखा गया.

लगातार बदल रहे हैं सोना-चांदी के भाव

पिछले कई दिनों से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. कभी तेजी तो कभी गिरावट देखने को मिल रही है. इसी कारण अब ग्राहक पहले की तुलना में अधिक सतर्क हो गए हैं और बाजार की चाल समझने के बाद ही खरीदारी का फैसला ले रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है असर

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी के दाम केवल स्थानीय मांग और आपूर्ति से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की मजबूती या कमजोरी, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इनकी कीमतों को प्रभावित करती हैं. यही वजह है कि इन धातुओं के भाव रोजाना बदलते रहते हैं.

खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर देखें

विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा बाजार भाव की जानकारी जरूर लें. सही समय पर किया गया निवेश भविष्य में बेहतर फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के जल्दबाजी में खरीदारी करने से नुकसान भी हो सकता है. इसलिए निवेश या खरीदारी से पहले बाजार की स्थिति को समझना और अधिकृत रेट की पुष्टि करना हमेशा बेहतर माना जाता है.