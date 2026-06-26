/सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार से 26 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के भावों में बदलाव देखने को मिला है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक आज चांदी में 3000 रुपये की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोना 1200 रुपये महंगा हुआ है. बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद खरीदारी का माहौल सामान्य बना हुआ है और लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं.

चांदी के भाव में तेजी का असर

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी का भाव 226,000 रुपये प्रति किलो रहा. इसमें करीब 3000 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है. कीमत बढ़ने के बावजूद बाजार में बहुत ज्यादा हलचल नहीं रही, लेकिन कुछ खरीदारों ने इसे आगे और बढ़ने की आशंका मानकर थोड़ी खरीदारी की.

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सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी

आज सोने के भाव में भी तेजी देखने को मिली. शुद्ध सोना 145,300 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, जिसमें लगभग 1200 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं जेवरात सोना 135,100 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. कीमत बढ़ने के बावजूद ग्राहकों की खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और लोग जरूरत के अनुसार ही सोना खरीदते नजर आए.

सराफा बाजार में दिनभर सामान्य माहौल

जयपुर के सराफा बाजार में आज पूरे दिन सामान्य माहौल देखने को मिला. सुबह से ही ग्राहक रेट जानने और जानकारी लेने के लिए पहुंचते रहे. कुछ लोगों ने निवेश के तौर पर हल्की खरीदारी की, जबकि कई लोग सिर्फ भाव देखकर वापस लौट गए. बाजार में न तो भीड़ बढ़ी और न ही किसी तरह का दबाव देखा गया.

लगातार बदलते दामों से सावधानी बढ़ी

पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कभी अचानक तेजी आती है तो कभी गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब ग्राहक पहले से ज्यादा सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं और जल्दबाजी से बच रहे हैं.

बाजार विशेषज्ञों की राय

जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर बड़ा असर डालती हैं. यही कारण है कि कीमतों में लगातार बदलाव बना रहता है.

खरीदारी से पहले सावधानी जरूरी

विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा भाव की जांच जरूर कर लेनी चाहिए. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी पहुंचा सकता है. आज के भावों में आए बदलाव को देखते हुए बाजार में सतर्कता जरूरी बनी हुई है.