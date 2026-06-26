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सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 26 जून 2026 को सोना 1200 रुपये और चांदी 3000 रुपये महंगी हुई. शुद्ध सोना 145,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 226,000 रुपये प्रति किलो रही. बाजार में खरीदारी सामान्य रही और उतार-चढ़ाव जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 26, 2026, 06:32 PM|Updated: Jun 26, 2026, 06:32 PM
सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट
Image Credit: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में हुई बढ़ोतरीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार से 26 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के भावों में बदलाव देखने को मिला है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक आज चांदी में 3000 रुपये की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोना 1200 रुपये महंगा हुआ है. बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद खरीदारी का माहौल सामान्य बना हुआ है और लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं.

चांदी के भाव में तेजी का असर
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी का भाव 226,000 रुपये प्रति किलो रहा. इसमें करीब 3000 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है. कीमत बढ़ने के बावजूद बाजार में बहुत ज्यादा हलचल नहीं रही, लेकिन कुछ खरीदारों ने इसे आगे और बढ़ने की आशंका मानकर थोड़ी खरीदारी की.

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सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी
आज सोने के भाव में भी तेजी देखने को मिली. शुद्ध सोना 145,300 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, जिसमें लगभग 1200 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं जेवरात सोना 135,100 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. कीमत बढ़ने के बावजूद ग्राहकों की खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और लोग जरूरत के अनुसार ही सोना खरीदते नजर आए.

सराफा बाजार में दिनभर सामान्य माहौल
जयपुर के सराफा बाजार में आज पूरे दिन सामान्य माहौल देखने को मिला. सुबह से ही ग्राहक रेट जानने और जानकारी लेने के लिए पहुंचते रहे. कुछ लोगों ने निवेश के तौर पर हल्की खरीदारी की, जबकि कई लोग सिर्फ भाव देखकर वापस लौट गए. बाजार में न तो भीड़ बढ़ी और न ही किसी तरह का दबाव देखा गया.

लगातार बदलते दामों से सावधानी बढ़ी
पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कभी अचानक तेजी आती है तो कभी गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब ग्राहक पहले से ज्यादा सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं और जल्दबाजी से बच रहे हैं.

बाजार विशेषज्ञों की राय
जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर बड़ा असर डालती हैं. यही कारण है कि कीमतों में लगातार बदलाव बना रहता है.

खरीदारी से पहले सावधानी जरूरी
विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा भाव की जांच जरूर कर लेनी चाहिए. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी पहुंचा सकता है. आज के भावों में आए बदलाव को देखते हुए बाजार में सतर्कता जरूरी बनी हुई है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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