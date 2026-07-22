/सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है. 22 जुलाई 2026 को जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए भाव के अनुसार चांदी की कीमत में 3000 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है, जबकि सोने के दाम भी 1500 रुपए प्रति दस ग्राम बढ़ गए हैं. इस बढ़ोतरी के बाद जयपुर में चांदी का नया भाव 232,500 रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोना 148,500 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 137,600 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी की कीमतों में फिर जोरदार तेजी, 2.32 लाख के पार पहुंचा भाव

जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी के रेट में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक चांदी 3000 रुपए प्रति किलो महंगी होकर अब 232,500 रुपए प्रति किलो हो गई है. चांदी के दामों में लगातार हो रहे बदलाव के कारण बाजार में ग्राहकों और निवेशकों की नजर बनी हुई है. कई लोग आगे की कीमतों को देखते हुए खरीदारी का फैसला ले रहे हैं.

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सोने के भाव ने भी पकड़ी रफ्तार, शुद्ध सोना हुआ महंगा

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी तेजी का दौर जारी रहा. बुधवार को शुद्ध सोना 1500 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा होकर 148,500 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. वहीं जेवरात सोने का भाव बढ़कर 137,600 रुपए प्रति दस ग्राम हो गया है. सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का असर शादी-विवाह और शुभ कार्यों के लिए खरीदारी करने वाले ग्राहकों पर भी पड़ रहा है.

बाजार में ग्राहकों की नजर ताजा रेट पर टिकी

जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को कारोबार सामान्य रहा, लेकिन सोना-चांदी के बढ़ते भाव को लेकर ग्राहकों में उत्सुकता देखने को मिली. बाजार पहुंचने वाले लोग सबसे पहले नए रेट की जानकारी लेते नजर आए. कुछ ग्राहक निवेश के लिहाज से बाजार की स्थिति को समझ रहे हैं, वहीं कई लोग कीमतों में आगे गिरावट का इंतजार कर रहे हैं.

लगातार बदल रही है सोना-चांदी की कीमतों की चाल

पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. कभी दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में अचानक तेजी आ रही है तो कभी गिरावट देखने को मिल रही है. इसी वजह से ग्राहक भी बिना जल्दबाजी किए बाजार के रुख को देखकर ही खरीदारी कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल से तय होती है कीमतों की दिशा

सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी की कीमतों पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं होता. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की स्थिति, आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की गतिविधियां भी इनकी कीमतों को प्रभावित करती हैं. यही कारण है कि दोनों धातुओं के रेट में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले जरूर देखें आज का भाव

विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के ताजा भाव की जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए. कीमतों में लगातार बदलाव के बीच सही समय पर लिया गया फैसला खरीदारी और निवेश के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. ऐसे में ग्राहक बाजार की स्थिति को समझकर ही सोना-चांदी खरीदने का निर्णय लें.