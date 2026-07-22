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सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में बड़ी तेजी दर्ज की गई है. 22 जुलाई 2026 को चांदी 3000 रुपए बढ़कर 2,32,500 रुपए किलो और शुद्ध सोना 1500 रुपए महंगा होकर 1,48,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. जेवरात सोना भी 1,37,600 रुपए रहा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 22, 2026, 05:48 PM|Updated: Jul 22, 2026, 05:48 PM
सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट
Image Credit: सोने के आभूषण का फोटो.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है. 22 जुलाई 2026 को जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए भाव के अनुसार चांदी की कीमत में 3000 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है, जबकि सोने के दाम भी 1500 रुपए प्रति दस ग्राम बढ़ गए हैं. इस बढ़ोतरी के बाद जयपुर में चांदी का नया भाव 232,500 रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोना 148,500 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 137,600 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी की कीमतों में फिर जोरदार तेजी, 2.32 लाख के पार पहुंचा भाव
जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी के रेट में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक चांदी 3000 रुपए प्रति किलो महंगी होकर अब 232,500 रुपए प्रति किलो हो गई है. चांदी के दामों में लगातार हो रहे बदलाव के कारण बाजार में ग्राहकों और निवेशकों की नजर बनी हुई है. कई लोग आगे की कीमतों को देखते हुए खरीदारी का फैसला ले रहे हैं.

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सोने के भाव ने भी पकड़ी रफ्तार, शुद्ध सोना हुआ महंगा
चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी तेजी का दौर जारी रहा. बुधवार को शुद्ध सोना 1500 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा होकर 148,500 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. वहीं जेवरात सोने का भाव बढ़कर 137,600 रुपए प्रति दस ग्राम हो गया है. सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का असर शादी-विवाह और शुभ कार्यों के लिए खरीदारी करने वाले ग्राहकों पर भी पड़ रहा है.

बाजार में ग्राहकों की नजर ताजा रेट पर टिकी
जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को कारोबार सामान्य रहा, लेकिन सोना-चांदी के बढ़ते भाव को लेकर ग्राहकों में उत्सुकता देखने को मिली. बाजार पहुंचने वाले लोग सबसे पहले नए रेट की जानकारी लेते नजर आए. कुछ ग्राहक निवेश के लिहाज से बाजार की स्थिति को समझ रहे हैं, वहीं कई लोग कीमतों में आगे गिरावट का इंतजार कर रहे हैं.

लगातार बदल रही है सोना-चांदी की कीमतों की चाल
पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. कभी दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में अचानक तेजी आ रही है तो कभी गिरावट देखने को मिल रही है. इसी वजह से ग्राहक भी बिना जल्दबाजी किए बाजार के रुख को देखकर ही खरीदारी कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल से तय होती है कीमतों की दिशा
सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी की कीमतों पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं होता. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की स्थिति, आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की गतिविधियां भी इनकी कीमतों को प्रभावित करती हैं. यही कारण है कि दोनों धातुओं के रेट में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले जरूर देखें आज का भाव
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के ताजा भाव की जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए. कीमतों में लगातार बदलाव के बीच सही समय पर लिया गया फैसला खरीदारी और निवेश के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. ऐसे में ग्राहक बाजार की स्थिति को समझकर ही सोना-चांदी खरीदने का निर्णय लें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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