राजस्थान में प्रशासनिक भूचाल! 222 RAS अफसरों के हुए ट्रांसफर, जानें कौन कहां पदस्थ हुआ और किसका तबादला हुआ रद्द

RAF Transfer List: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है. राज्य सरकार ने कुल 222 आरएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं. इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. इस सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और पिछले कुछ दिनों से विभाग स्तर पर इसकी तैयारियां भी जोरों पर थीं. इसके साथ ही प्रदेश में 13 आरएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.

3 प्रमुख तबादले किए गए निरस्त

इसमें तीन प्रमुख तबादले निरस्त किए गए हैं. राजेन्द्र सिंह राठौड का तबादला रद्द कर उन्हें मंत्री बाबूलाल खराडी के विशेष सहायक पद पर बने रहने का आदेश दिया गया. इसी तरह जगत राजेश्वर का भी तबादला रद्द कर उन्हें उपनिदेशक, सैनिक कल्याण बेर्ड में ही बने रहने की मंजूरी दी गई है. डॉ. रवि कुमार गोयल का तबादला भी निरस्त किया गया और वे नगर निगम ग्रेटर में पदस्थ रहेंगे.

नए पद और जिम्मेदारियां गईं सौंपी

इसके अलावा राज्य में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में आरएएस अधिकारियों को नए पद और जिम्मेदारियां सौंपे गए हैं. अश्विनी पंवार को एडीएम, बालोतरा, मुकेश कुमार चौधरी को सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा, डॉ. दिनेश राय सापेला को एडीएम, सलूंबर, शीलावती मीना को शासन उप सचिव, वन विभाग और कमल कुमार मीना को सीईओ, जिला परिषद, कोटा पदस्थ किया गया है.

किस-किस को कहां किया गया ट्रांसफर

डॉ. राकेश कुमार मीना को परियोजना निदेशक एवं राज्य नोडल अधिकारी (PBI), राजलक्ष्मी गहलोत को उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, आबू रोड, ऋषभ जैन को उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर, मीनू वर्मा को उपखंड अधिकारी, लाडनूं और ओम प्रभा को उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण नियुक्त किया गया है.

छोटे विभागों में अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण पद

इसके अलावा छोटे-छोटे विभागों में भी कई अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं. उदाहरण के लिए चेतन त्रिपाठी विशेष अधिकारी, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विवि, अजमेर, पंकज शर्मा रजिस्ट्रार, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विवि, बीकानेर, रामसिंह राजावत उपसचिव, देवनारायण बोर्ड, जयपुर और दिवांशु शर्मा उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा पदस्थ हैं.

अन्य तबादले और नियुक्तियां

राज्य के अन्य प्रशासनिक अधिकारी जिनके तबादले और नियुक्तियां हुई हैं, उनमें हिम्मत सिंह, संजीव शर्मा, त्रिलोक चंद मीना, संगीता मीना, स्नेहलता हरित, ब्रहमलाल जाट, कुंतल विष्णोई, महावीर सिंह द्वितीय, अनिल कुमार, देविका तोमर, राजकुमार कस्वां, डॉ. गोरधन लाल शर्मा, भूपेन्द्र कुमार यादव, खेमाराम यादव, प्रवीण कुमार अग्रवाल, सुरेश कुमार यादव, धीरेन्द्र सिंह, रामावतार कुमावत, वीरेन्द्र सिंह यादव, सुरेन्द्र सिंह यादव और कई अन्य अधिकारी शामिल हैं.

सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था

इस प्रशासनिक फेरबदल के माध्यम से राज्य सरकार ने अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सुदृढ़ करने और शासन कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. अधिकारियों के इन नए पदस्थापनों से विभिन्न विभागों में सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद जताई जा रही है.

