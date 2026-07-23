/सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. 23 जुलाई 2026 को जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार चांदी के दाम में 200 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सोना भी 500 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. नई कीमतों के बाद जयपुर में चांदी का भाव 232,700 रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोना 149,000 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 137,500 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी के भाव में फिर उछाल, कीमत पहुंची 2.32 लाख के पार

जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी 200 रुपए प्रति किलो महंगी होकर 232,700 रुपए प्रति किलो हो गई है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के भाव लगातार बदल रहे हैं, जिसके चलते निवेशकों और ग्राहकों की नजर बाजार की चाल पर बनी हुई है. कई लोग कीमतों में आगे होने वाले बदलाव को देखते हुए खरीदारी का फैसला ले रहे हैं.

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सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी, शुद्ध सोना हुआ महंगा

चांदी के साथ-साथ सोने के रेट में भी तेजी जारी रही. गुरुवार को शुद्ध सोने की कीमत में 500 रुपए प्रति दस ग्राम की बढ़ोतरी हुई और नया भाव 149,000 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. वहीं जेवरात सोने की कीमत भी बढ़कर 137,500 रुपए प्रति दस ग्राम हो गई है. सोने के बढ़ते दामों का असर शादी-विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों के बजट पर भी पड़ रहा है.

सराफा बाजार में ग्राहकों की नजर नए रेट पर

जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को कारोबार सामान्य रहा. हालांकि सोना-चांदी के लगातार बढ़ते भाव को लेकर ग्राहकों में उत्सुकता दिखाई दी. बाजार पहुंचने वाले लोग खरीदारी से पहले ताजा कीमतों की जानकारी लेते नजर आए. कुछ लोग निवेश के लिए बाजार की स्थिति को समझ रहे हैं, जबकि कई ग्राहक कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रहे हैं.

लगातार बदल रहे हैं सोना-चांदी के दाम

पिछले कुछ समय से सोना और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव लगातार बना हुआ है. कभी दोनों धातुओं के भाव तेजी से ऊपर जा रहे हैं तो कभी इनमें गिरावट दर्ज हो रही है. ऐसे में ग्राहक भी जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय बाजार के रुख को समझने के बाद ही फैसला ले रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है सीधा असर

सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें केवल स्थानीय मांग और सप्लाई से तय नहीं होती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियों का असर भी इन कीमती धातुओं के भाव पर पड़ता है. इसी वजह से इनके रेट में हर दिन बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी करने से पहले ताजा भाव जरूर जांचें

विशेषज्ञों के मुताबिक सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के नए भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. लगातार बदलती कीमतों के बीच सही समय पर लिया गया निर्णय खरीदारी और निवेश दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है. इसलिए ग्राहक बाजार की स्थिति को समझकर ही सोना-चांदी खरीदने का फैसला करें.