जयपुर में नहीं थम रहे हादसे! स्टेचू सर्किल पर बस की टक्कर से 23 साल की तनवी की हुई मौत

Rajasthan Road Accident: जयपुर में लगातार हो रहे हादसों के कारण लोगों की सुरक्षा को लेकर काफी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है. हरमाड़ा सड़क हादसे के कुछ ही दिन बाद सोमवार शाम स्टेचू सर्किल के पास एक दर्दनाक हादसे में 23 वर्षीय युवती की मौत हो गई. 

Published: Nov 10, 2025, 05:11 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 05:11 PM IST

जयपुर में नहीं थम रहे हादसे! स्टेचू सर्किल पर बस की टक्कर से 23 साल की तनवी की हुई मौत

Jaipur Road Accident: राजधानी जयपुर में हादसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. हरमाड़ा हादसे के कुछ ही दिन बाद सोमवार शाम स्टेचू सर्किल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में लोक परिवहन बस की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवती तनवी की मौत हो गई. वह आदर्श नगर क्षेत्र की निवासी थी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जबकि पुलिस ने शव को एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में रखवाया है.

खबर अपडेट की जा रही है...

