जयपुर में नहीं थम रहे हादसे! स्टेचू सर्किल पर बस की टक्कर से 23 साल की तनवी की हुई मौत

Rajasthan Road Accident: जयपुर में लगातार हो रहे हादसों के कारण लोगों की सुरक्षा को लेकर काफी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है. हरमाड़ा सड़क हादसे के कुछ ही दिन बाद सोमवार शाम स्टेचू सर्किल के पास एक दर्दनाक हादसे में 23 वर्षीय युवती की मौत हो गई.
Trending Photos
Jaipur Road Accident: राजधानी जयपुर में हादसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. हरमाड़ा हादसे के कुछ ही दिन बाद सोमवार शाम स्टेचू सर्किल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में लोक परिवहन बस की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवती तनवी की मौत हो गई. वह आदर्श नगर क्षेत्र की निवासी थी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जबकि पुलिस ने शव को एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में रखवाया है.
खबर अपडेट की जा रही है...
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!