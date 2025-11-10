जयपुर में नहीं थम रहे हादसे! स्टेचू सर्किल पर बस की टक्कर से 23 साल की तनवी की हुई मौत

Jaipur Road Accident: राजधानी जयपुर में हादसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. हरमाड़ा हादसे के कुछ ही दिन बाद सोमवार शाम स्टेचू सर्किल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में लोक परिवहन बस की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवती तनवी की मौत हो गई. वह आदर्श नगर क्षेत्र की निवासी थी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जबकि पुलिस ने शव को एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में रखवाया है.