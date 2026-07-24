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सोना-चांदी के भाव लुढके, जयपुर सराफा बाजार में आई बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 24 जुलाई 2026 को सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. चांदी 6000 रुपए सस्ती होकर 2,36,700 रुपए किलो पहुंची, वहीं सोना 2400 रुपए टूटकर 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा. जेवरात सोना भी सस्ता हुआ.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Jul 24, 2026, 06:08 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 06:08 PM IST
सोना-चांदी के भाव लुढके, जयपुर सराफा बाजार में आई बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट
Image Credit: राजस्थानी आभूषण का फोटो.

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. 24 जुलाई 2026 को जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए भाव के अनुसार कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. आज चांदी के भाव में 6000 रुपए प्रति किलो की कमी आई है, जबकि सोना भी 2400 रुपए प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है. गिरावट के बाद जयपुर में चांदी का नया भाव 236,700 रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोना 146,600 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 135,600 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी के दाम में बड़ी गिरावट, 6 हजार रुपए टूटा भाव
जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक चांदी के भाव में 6000 रुपए प्रति किलो की कमी आई है. इसके बाद चांदी का रेट 236,700 रुपए प्रति किलो हो गया है. पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में निवेशकों और ग्राहकों की नजर बाजार की चाल पर बनी हुई है.

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सोने की चमक भी पड़ी फीकी, शुद्ध सोना हुआ सस्ता
चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है. शुक्रवार को शुद्ध सोने का भाव 2400 रुपए प्रति दस ग्राम कम हुआ और यह घटकर 146,600 रुपए प्रति दस ग्राम रह गया. वहीं जेवरात सोने की कीमत भी गिरकर 135,600 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गई है. सोने के दाम कम होने से शादी-विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को कुछ राहत मिली है.

सराफा बाजार में खरीदारी को लेकर बढ़ी हलचल
जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को सामान्य कारोबार देखने को मिला, लेकिन सोना-चांदी के नए रेट को लेकर ग्राहकों में उत्सुकता बनी रही. बाजार पहुंचने वाले लोग सबसे पहले ताजा भाव की जानकारी लेते नजर आए. कुछ ग्राहक गिरती कीमतों को देखते हुए खरीदारी की योजना बना रहे हैं, वहीं कई लोग आगे और बदलाव का इंतजार कर रहे हैं.

लगातार बदल रही है सोना-चांदी की कीमतों की चाल
पिछले कई दिनों से सोना और चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. कभी दोनों धातुओं की कीमतों में तेजी आ रही है तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिल रही है. इसी वजह से ग्राहक और निवेशक बाजार के रुख पर नजर रखकर ही खरीदारी का फैसला ले रहे हैं.

विदेशी बाजारों की हलचल का भी दिखता है असर
सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी की कीमतों पर केवल स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की गतिविधियां भी इनकी कीमतों को प्रभावित करती हैं. यही कारण है कि दोनों कीमती धातुओं के भाव में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

सोना-चांदी खरीदने से पहले जरूर देखें नया भाव
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के ताजा भाव की जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए. बाजार में लगातार बदलाव के दौर में सही समय पर लिया गया फैसला खरीदारी और निवेश दोनों के लिए बेहतर साबित हो सकता है. ऐसे में ग्राहक बाजार की स्थिति को समझकर ही कीमती धातुओं की खरीदारी करें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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