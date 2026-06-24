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सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में सोना 800 रुपये और चांदी 200 रुपये सस्ती हुई. चांदी 233,500 रुपये प्रति किलो और शुद्ध सोना 147,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. जेवरात सोना 137,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ. बाजार में खरीदारी सामान्य रही.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 24, 2026, 07:00 PM|Updated: Jun 24, 2026, 07:00 PM
सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट
Image Credit: Rajasthan Gold Silver Price TodaySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार से 24 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल लगभग सामान्य ही बना हुआ है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से आज के रेट जारी किए गए हैं.

चांदी में गिरावट दर्ज
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक आज चांदी का भाव 233,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. इसमें करीब 200 रुपये की गिरावट देखने को मिली है. कीमत घटने के बाद भी बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी, हालांकि कुछ ग्राहकों ने इसे खरीदारी का मौका मानकर हल्की-फुल्की खरीदारी जरूर की.

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सोने के दाम भी हुए कम
आज सोने के रेट में भी नरमी देखने को मिली है. शुद्ध सोना 147,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 800 रुपये की कमी दर्ज की गई है. वहीं जेवरात सोने का भाव 137,000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. दाम कम होने के बावजूद ग्राहकों की खरीदारी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा.

सराफा बाजार में सामान्य माहौल
सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में रोजमर्रा जैसा ही माहौल देखने को मिला. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने के लिए पहुंचे तो कुछ ने अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत खरीदारी की. पूरे दिन बाजार में न तो ज्यादा भीड़ दिखी और न ही तेज खरीदारी का दबाव बना.

लगातार बदल रहे हैं भाव
पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है. कभी तेजी आ जाती है तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब लोग बिना सोच-विचार के खरीदारी नहीं कर रहे हैं और थोड़ा संभलकर फैसला ले रहे हैं.

बाजार के जानकारों की राय
जानकारों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर सीधा असर डालती हैं. इसी कारण दामों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले सावधानी जरूरी
विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान भी करा सकता है.
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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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