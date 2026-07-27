Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /चुनाव से पहले 24,752 नौकरियों का महाऐलान! बिना पढ़ाई भी मिलेगी सरकारी नौकरी, जानिए कैसे होगा चयन

चुनाव से पहले 24,752 नौकरियों का महाऐलान! बिना पढ़ाई भी मिलेगी सरकारी नौकरी, जानिए कैसे होगा चयन

Rajasthan News: राजस्थान के 183 नगर निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी. 15 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे. शैक्षणिक योग्यता नहीं, लेकिन 1 साल का सफाई कार्य अनुभव जरूरी है. चयन लॉटरी से होगा और चयनित अभ्यर्थियों को ₹7,410 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published:Jul 27, 2026, 08:53 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 08:53 PM IST
चुनाव से पहले 24,752 नौकरियों का महाऐलान! बिना पढ़ाई भी मिलेगी सरकारी नौकरी, जानिए कैसे होगा चयन
Image Credit: राजस्थान के 183 नगर निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी

Rajasthan Jobs: निकाय चुनावों की आहट के बीच राजस्थान सरकार ने रोजगार और सफाई व्यवस्था, दोनों पर बड़ा दांव खेल दिया है. प्रदेश के 183 नगर निकायों में 24 हजार 752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी. खास बात ये है कि भर्ती के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी गई है, लेकिन सफाई कार्य का एक साल का अनुभव जरूरी होगा. आवेदन 15 अगस्त से शुरू होंगे और चयन लॉटरी से किया जाएगा. क्या है पूरी भर्ती प्रक्रिया और किस शहर में कितने पद.

24 हजार 752 संविदा सफाई कर्मचारियों की होगी भर्ती
निकाय चुनावों की आहट के बीच राज्य सरकार ने रोजगार का बड़ा पत्ता खेल दिया है. प्रदेश के 183 नगर निकायों में 24 हजार 752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी. पढ़ाई की शर्त नहीं, लेकिन सफाई का अनुभव जरूरी होगा और चयन लॉटरी से किया जाएगा. भर्ती के लिए 15 अगस्त से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. सबसे ज्यादा 4 हजार 811 पद जयपुर नगर निगम में हैं. इस भर्ती में 21 से 40 साल की उम्र के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के बाद डॉक्यूमेंट की जांच होगी. इसके बाद लॉटरी के जरिए सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. आवेदन राजस्थान स्वायत्त शासन निदेशालय की वेबसाइट या SSO आईडी के जरिए भरे जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना किसी शैक्षणिक योग्यता के होगी भर्ती
इस भर्ती की खास बात यह है कि अभ्यर्थियों के लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं रखी गई है. हालांकि, राज्य के किसी भी नगरीय निकाय में कम से कम एक वर्ष तक सफाई कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा. चयनित अभ्यर्थियों को 7 हजार 410 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अभ्यर्थी केवल एक ही नगर निकाय में आवेदन कर सकेंगे और चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. आवेदन के समय लाइव फोटो अपलोड करना तथा जनाधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा. फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र या गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त होने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

नियमानुसार आरक्षण मिलेगा
भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा. महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत, दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है. प्रदेश में सबसे अधिक पद जयपुर (4,811), कोटा (1,357), बीकानेर (1,084), जोधपुर (890), सीकर (480), भरतपुर (450), अलवर (426) और भिवाड़ी (350) में हैं. इसके अलावा धौलपुर में 340, चूरू में 320, श्रीगंगानगर में 318, उदयपुर में 300, भीलवाड़ा में 296, अजमेर में 290 तथा झुंझुनूं और पाली में 287-287 पदों के अलावा अन्य निकायों में भी बड़े स्तर पर भर्ती होगी. जानकारी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया से पहले सरकार के स्तर पर यह भी विचार हुआ था कि संविदा कर्मचारियों के कार्य का करीब पांच वर्षों तक मूल्यांकन कर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को स्थायी नियुक्ति का अवसर दिया जाए. हालांकि, जारी भर्ती विज्ञापन और दिशा-निर्देशों में नियमितीकरण या स्थायी नियुक्ति का कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है.

बहरहाल, चुनावी साल में आई यह भर्ती सिर्फ सफाई व्यवस्था तक सीमित नहीं मानी जा रही. 24,752 नौकरियों का यह ऐलान अब सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है. सरकार इसे शहरी सफाई व्यवस्था मजबूत करने की पहल बता रही है, लेकिन चुनावी माहौल में इतने बड़े पैमाने पर निकली भर्ती के राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan Jobs: राजस्थान में खुला नौकरियों का खजाना, जूनियर इंजीनियर से जूनियर असिस्टेंट तक होंगी 2005 नई भर्तियां

राजस्थान के खिलाड़ियों को CM भजनलाल का बड़ा तोहफा, 50 Players को मिलेगी सरकारी नौकरी

सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, रेलवे में 6565 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती, जून से शुरू होंगे आवेदन

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोने-हीरे की गुणवत्ता जांच होगी और सटीक, सीतापुरा SEZ में लगेंगी हाईटेक मशीनें

बाड़मेर में बेटे के लव अफेयर के विवाद में पिता की काटी नाक, ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव

जयपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन! सड़कों पर उतरे कर्मचारी, बर्खास्तगी की उठी मांग

राजस्थान के परिवहन निरीक्षक 5 दिन से कार्य बहिष्कार पर, ऑल इंडिया फेडरेशन का समर्थन

मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौत, वन विभाग ने 4 शिकारियों को दबोचा

बीकानेर में बाजरा बना सुपरफूड और रोजगार का जरिया, 'मरूशक्ति यूनिट' में बन रहे कई पौष्टिक उत्पाद

हत्या या हादसा? झुंझुनूं में अवैध शराब की दुकान के पास मिला मजदूर का शव

प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में भारी बारिश से गड्ढों और कीचड़ से भरी सड़क, हमेशा हादसे का खतरा

सीकर में अवैध बसों पर बवाल, रोडवेज कर्मचारियों ने प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी

मानसून फीका, गर्मियों जैसी डिमांड, 96 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई

नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर

राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल, टिकट के दावेदारों की नेताओं के घर लगी कतार

बाड़मेर में मेहरबान हुआ मौसम, बारिश के पानी में डूबे कई इलाके, पढ़ें वेदर अपडेट

एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

Gold Silver Price Today: गुलाबी नगरी में चमका या सस्ता हुआ सोना? तुरंत चेक करें आज के ताजा दाम

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारां के कवाई में अडानी पावर प्लांट का राख का तालाब बना दलदल, ग्रामीणों का सांस लेना मुहाल

रोडवेज ड्राइवर-कंडक्टर के लिए 3000 KM बस चलाना अनिवार्य, ऑफिस ड्यूटी पर सख्ती, जानें हाईकोर्ट का आदेश

राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

राजस्थान के 6 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम, इन शहरों की ओर तेजी से आ रहे काले बादल

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 19 जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड

लोहारकी गांव में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी, पति-पत्नी और दो मासूम बच्चों की मौत

राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल का ट्रायल शुरू, झालावाड़-एमपी से कोटा आना हुआ आसान

बाड़मेर-मुनाबाव रेलवे ओवरब्रिज 4 साल बाद भी अधूरा, एक हिस्सा चालू, दूसरे के इंतजार में लोग

शिक्षक नहीं तो पढ़ाई नहीं! कई जिलों में स्कूलों के बाहर छात्रों और ग्रामीणों का प्रदर्शन, Students ने जड़ा ताला

Dungarpur: तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मारी, RAC के हेड कांस्टेबल, चचेरे भाई समेत 3 की मौत

कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ 'बीमार'! गंदगी और सीवरेज ने बढ़ाया महामारी का खतरा

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

झुंझुनूं में हाईटेंशन लाइन पर बवाल! किसानों ने शुरू किया धरना, भूख हड़ताल की चेतावनी

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

NEET लीक तर्ज पर , राजस्थान में शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिक्षक संघ (एककृत) का सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को खुला पत्र

किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक

TAGS:
Rajasthan News
Rajasthan Jobs
Jaipur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चुनाव से पहले 24,752 नौकरियों का महाऐलान! बिना पढ़ाई भी मिलेगी सरकारी नौकरी, जानिए कैसे होगा चयन
Rajasthan News
2
Rajasthan News
3
Rajasthan Panchayat Chunav
4
jhunjhunu news
5
Karauli News