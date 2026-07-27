/चुनाव से पहले 24,752 नौकरियों का महाऐलान! बिना पढ़ाई भी मिलेगी सरकारी नौकरी, जानिए कैसे होगा चयन

Rajasthan Jobs: निकाय चुनावों की आहट के बीच राजस्थान सरकार ने रोजगार और सफाई व्यवस्था, दोनों पर बड़ा दांव खेल दिया है. प्रदेश के 183 नगर निकायों में 24 हजार 752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी. खास बात ये है कि भर्ती के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी गई है, लेकिन सफाई कार्य का एक साल का अनुभव जरूरी होगा. आवेदन 15 अगस्त से शुरू होंगे और चयन लॉटरी से किया जाएगा. क्या है पूरी भर्ती प्रक्रिया और किस शहर में कितने पद.

24 हजार 752 संविदा सफाई कर्मचारियों की होगी भर्ती

निकाय चुनावों की आहट के बीच राज्य सरकार ने रोजगार का बड़ा पत्ता खेल दिया है. प्रदेश के 183 नगर निकायों में 24 हजार 752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी. पढ़ाई की शर्त नहीं, लेकिन सफाई का अनुभव जरूरी होगा और चयन लॉटरी से किया जाएगा. भर्ती के लिए 15 अगस्त से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. सबसे ज्यादा 4 हजार 811 पद जयपुर नगर निगम में हैं. इस भर्ती में 21 से 40 साल की उम्र के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के बाद डॉक्यूमेंट की जांच होगी. इसके बाद लॉटरी के जरिए सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. आवेदन राजस्थान स्वायत्त शासन निदेशालय की वेबसाइट या SSO आईडी के जरिए भरे जाएंगे.

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बिना किसी शैक्षणिक योग्यता के होगी भर्ती

इस भर्ती की खास बात यह है कि अभ्यर्थियों के लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं रखी गई है. हालांकि, राज्य के किसी भी नगरीय निकाय में कम से कम एक वर्ष तक सफाई कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा. चयनित अभ्यर्थियों को 7 हजार 410 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अभ्यर्थी केवल एक ही नगर निकाय में आवेदन कर सकेंगे और चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. आवेदन के समय लाइव फोटो अपलोड करना तथा जनाधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा. फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र या गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त होने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

नियमानुसार आरक्षण मिलेगा

भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा. महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत, दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है. प्रदेश में सबसे अधिक पद जयपुर (4,811), कोटा (1,357), बीकानेर (1,084), जोधपुर (890), सीकर (480), भरतपुर (450), अलवर (426) और भिवाड़ी (350) में हैं. इसके अलावा धौलपुर में 340, चूरू में 320, श्रीगंगानगर में 318, उदयपुर में 300, भीलवाड़ा में 296, अजमेर में 290 तथा झुंझुनूं और पाली में 287-287 पदों के अलावा अन्य निकायों में भी बड़े स्तर पर भर्ती होगी. जानकारी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया से पहले सरकार के स्तर पर यह भी विचार हुआ था कि संविदा कर्मचारियों के कार्य का करीब पांच वर्षों तक मूल्यांकन कर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को स्थायी नियुक्ति का अवसर दिया जाए. हालांकि, जारी भर्ती विज्ञापन और दिशा-निर्देशों में नियमितीकरण या स्थायी नियुक्ति का कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है.

बहरहाल, चुनावी साल में आई यह भर्ती सिर्फ सफाई व्यवस्था तक सीमित नहीं मानी जा रही. 24,752 नौकरियों का यह ऐलान अब सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है. सरकार इसे शहरी सफाई व्यवस्था मजबूत करने की पहल बता रही है, लेकिन चुनावी माहौल में इतने बड़े पैमाने पर निकली भर्ती के राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं.