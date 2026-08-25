/औंधे मुंह नीचे गिरी चांदी, सोना रहा स्थिर, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

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Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 25 अगस्त 2026 को चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली, जबकि सोने की कीमत स्थिर रही. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए भाव के मुताबिक चांदी आज 2,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है. इसके बाद चांदी का भाव 2,53,000 रुपये प्रति किलो रहा. वहीं शुद्ध सोना 1,66,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा.
चांदी के भाव में 2 हजार रुपये की गिरावट
जयपुर के सराफा बाजार में आज चांदी की कीमत में कमी आई है. एक दिन में चांदी 2,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई. हालांकि नए भाव के मुताबिक इसका रेट अभी भी 2,53,000 रुपये प्रति किलो है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. ऐसे में आज की गिरावट पर कारोबारियों और खरीदारों की नजर बनी हुई है.
सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं
चांदी के उलट सोने के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ. शुद्ध सोना 1,66,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है. वहीं जेवरात सोने का रेट 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है. सोने की कीमत स्थिर रहने से उन लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, जो इन दिनों शादी या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं.
नए रेट के बाद बाजार में हलचल
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी होने के बाद बाजार में सोने और चांदी की कीमतों को लेकर चर्चा बनी हुई है. कारोबारी बाजार की चाल पर लगातार नजर रख रहे हैं. वहीं ग्राहक भी खरीदारी से पहले ताजा रेट जानना पसंद कर रहे हैं. खासकर चांदी की कीमत में आई गिरावट के बाद खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ सकती है.
लगातार बदल रहा है सराफा बाजार
जयपुर के सराफा बाजार में पिछले कई दिनों से सोने-चांदी के रेट में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतें तेजी पकड़ रही हैं तो अगले ही दिन इनमें कमी आ रही है. इसी वजह से निवेशक और आम ग्राहक दोनों रोजाना के भाव पर नजर रख रहे हैं. आने वाले दिनों में दोनों कीमती धातुओं के दाम किस दिशा में जाते हैं, इस पर बाजार की नजर रहेगी.
ग्लोबल मार्केट का भी असर
सोने और चांदी के भाव सिर्फ स्थानीय बाजार की स्थिति से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव भी इनकी कीमत पर असर डालते हैं. डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक स्थिति, निवेशकों की खरीदारी और बाजार में मांग जैसे कई कारण सोने-चांदी के रेट को प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि सराफा बाजार में कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
खरीदारी से पहले ताजा भाव जरूर जांचें
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा रेट जरूर पता कर लें. 25 अगस्त 2026 को जयपुर में चांदी 2,53,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,66,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. गहनों की खरीदारी में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से लग सकते हैं. इसलिए भुगतान करने से पहले दुकानदार से पूरी कीमत और सभी चार्ज की जानकारी जरूर ले लें.
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