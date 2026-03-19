राजस्थान में चल पड़ी तबादला एक्सप्रेस, 25 IAS और 9 IPS के हुए ट्रांसफर

IAS & IPS Transfer List: जयपुर से इस वक्त बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है. जहां 25 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. आईएएस अर्पणा अरोड़ा खान को विभाग की एसीएस नियुक्त किया गया है, जबकि आईएएस आलोक गुप्ता को यूडीएच का एसीएस बनाया गया है. आईएएस अजिताभ शर्मा को रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन पद सौंपा गया है और आईएएस अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री का एसीएस बनाया गया है. आईएएस प्रवीण गुप्ता को पीडब्ल्यूडी का एसीएस नियुक्त किया गया है. इसके अलावा आईएएस दिनेश कुमार को प्रशासनिक सुधार का एसीएस और आईएएस राजेश यादव को स्कूल शिक्षा का एसीएस बनाया गया है. आईएएस हेमंत कुमार गेरा को पीएचईडी का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है. कार्मिक विभाग ने इन सभी तबादलों के आदेश जारी कर दिए हैं.