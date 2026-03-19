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राजस्थान में चल पड़ी तबादला एक्सप्रेस, 25 IAS और 9 IPS के हुए ट्रांसफर

Rajasthan Transfer List: जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने 25 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए. कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 19, 2026, 10:49 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 10:49 PM IST

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राजस्थान में चल पड़ी तबादला एक्सप्रेस, 25 IAS और 9 IPS के हुए ट्रांसफर

IAS & IPS Transfer List: जयपुर से इस वक्त बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है. जहां 25 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. आईएएस अर्पणा अरोड़ा खान को विभाग की एसीएस नियुक्त किया गया है, जबकि आईएएस आलोक गुप्ता को यूडीएच का एसीएस बनाया गया है. आईएएस अजिताभ शर्मा को रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन पद सौंपा गया है और आईएएस अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री का एसीएस बनाया गया है. आईएएस प्रवीण गुप्ता को पीडब्ल्यूडी का एसीएस नियुक्त किया गया है. इसके अलावा आईएएस दिनेश कुमार को प्रशासनिक सुधार का एसीएस और आईएएस राजेश यादव को स्कूल शिक्षा का एसीएस बनाया गया है. आईएएस हेमंत कुमार गेरा को पीएचईडी का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है. कार्मिक विभाग ने इन सभी तबादलों के आदेश जारी कर दिए हैं.

साथ ही 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं. आईपीएस चूनाराम जाट को बाड़मेर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. आईपीएस संजीव नैन को जयपुर आयुक्तालय में क्राइम पुलिस उपायुक्त और आईपीएस योगेश गोयल को यातायात आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है. आईपीएस अनिल कुमार को जयपुर में 5वीं बटालियन, आरएसी का कमाण्डेंट बनाया गया है. आईपीएस हनुमान प्रसाद मीणा जयपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक, आईपीएस कावेंद्र सिंह सागर झुंझुनूं के पुलिस अधीक्षक और आईपीएस पीयूष दीक्षित एसीबी, जयपुर के पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं. वहीं, आईपीएस जयेष्ठा मैत्रयी सवाई माधोपुर और आईपीएस निश्चय प्रसाद एम चूरू के पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं.

यहां देखें पूरी लिस्ट -

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