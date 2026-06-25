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सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई है. चांदी 233,500 रुपये प्रति किलो और सोना 147,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. गिरावट के बावजूद बाजार में सामान्य खरीदारी रही और विशेषज्ञों ने सावधानी से निवेश की सलाह दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 25, 2026, 06:07 PM|Updated: Jun 25, 2026, 06:07 PM
सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट
Image Credit: Gold Silver PriceSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार से 25 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में एक बार फिर दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं, हालांकि इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल लगभग सामान्य बना हुआ है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने आज के ताजा भाव जारी किए हैं, जिनमें लगातार उतार-चढ़ाव का असर साफ दिखाई दे रहा है.

चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार आज चांदी का भाव 223,000 रुपये प्रति किलो रहा. इसमें करीब 10,500 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. दाम घटने के बाद भी बाजार में कोई खास हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे खरीदारी का अच्छा मौका मानकर हल्की खरीदारी जरूर की.

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सोने के भाव में भी नरमी
आज सोने की कीमतों में भी तेज गिरावट देखने को मिली. शुद्ध सोना 144,100 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 3600 रुपये की कमी दर्ज की गई है. वहीं जेवरात सोना 134,000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. कीमतें घटने के बावजूद ग्राहकों की खरीद पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा.

सराफा बाजार में सामान्य गतिविधि
सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में आम दिनों जैसा माहौल बना रहा. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने के लिए पहुंचे तो कुछ ने जरूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत खरीदारी की. पूरे दिन बाजार में न तो भीड़ बढ़ी और न ही भारी खरीदारी का दबाव देखने को मिला.

लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी
पिछले कुछ समय से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. कभी तेजी देखने को मिलती है तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है. इसी वजह से अब लोग सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं और जल्दबाजी से बच रहे हैं.

जानकारों की राय
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना-चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक स्थिति और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर बड़ा असर डालती हैं. यही कारण है कि कीमतों में लगातार बदलाव देखा जा रहा है.

खरीदारी से पहले सावधानी जरूरी
विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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