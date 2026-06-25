/सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार से 25 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में एक बार फिर दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं, हालांकि इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल लगभग सामान्य बना हुआ है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने आज के ताजा भाव जारी किए हैं, जिनमें लगातार उतार-चढ़ाव का असर साफ दिखाई दे रहा है.

चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार आज चांदी का भाव 223,000 रुपये प्रति किलो रहा. इसमें करीब 10,500 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. दाम घटने के बाद भी बाजार में कोई खास हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे खरीदारी का अच्छा मौका मानकर हल्की खरीदारी जरूर की.

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सोने के भाव में भी नरमी

आज सोने की कीमतों में भी तेज गिरावट देखने को मिली. शुद्ध सोना 144,100 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 3600 रुपये की कमी दर्ज की गई है. वहीं जेवरात सोना 134,000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. कीमतें घटने के बावजूद ग्राहकों की खरीद पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा.

सराफा बाजार में सामान्य गतिविधि

सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में आम दिनों जैसा माहौल बना रहा. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने के लिए पहुंचे तो कुछ ने जरूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत खरीदारी की. पूरे दिन बाजार में न तो भीड़ बढ़ी और न ही भारी खरीदारी का दबाव देखने को मिला.

लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी

पिछले कुछ समय से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. कभी तेजी देखने को मिलती है तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है. इसी वजह से अब लोग सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं और जल्दबाजी से बच रहे हैं.

जानकारों की राय

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना-चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक स्थिति और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर बड़ा असर डालती हैं. यही कारण है कि कीमतों में लगातार बदलाव देखा जा रहा है.

खरीदारी से पहले सावधानी जरूरी

विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है.