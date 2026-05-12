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राजस्थान बनेगा जल सुरक्षित राज्य! 25 हजार करोड़ की मेगा PKC परियोजना से बदलेगी तस्वीर

Rajasthan News: राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की की 43वीं वार्षिक बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता रही. राजस्थान के मंत्री सुरेश रावत ने जल सुरक्षा, PKC परियोजना व यमुना जल समझौते पर काम की जानकारी दी और जल आत्मनिर्भरता के लिए सहयोग मांगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chauhan
Published: May 12, 2026, 07:10 PM|Updated: May 12, 2026, 07:10 PM
राजस्थान बनेगा जल सुरक्षित राज्य! 25 हजार करोड़ की मेगा PKC परियोजना से बदलेगी तस्वीर
Image Credit: ERCP Meeting

Rajasthan ERCP: राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान सोसायटी रूड़की की 43वीं वार्षिक बैठक केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में सोसायटी के जल विज्ञान भवन में आयोजित हुई. इस सभा में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत शामिल हुए.

जल संसाधन मंत्री रावत ने अहम बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत-2047‘ विजन के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश को जल सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में तीव्र गति से कार्य कर रही है. मुख्यमंत्र भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना कर 25 हजार करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं. इन कार्यों से संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल (पीकेसी) लिंक परियोजना को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा जा रहा है.

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जल परियोजनाओं में सहयोग का आग्रह
रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वृहद् परियोजनाओं पर कार्य कर रही है. यमुना जल समझौते के अंतर्गत शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल पहुंचाने और पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्रों में जल अपवर्तन सम्बंधी विभिन्न कार्य प्रगतिरत हैं.

रावत ने कहा कि राजस्थान में जल विज्ञान आधारित अनुसंधान और तकनीकी समाधान की अत्यंत आवश्यकता है. उन्होंने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से आग्रह किया कि राजस्थान की वृहद् जल अपवर्तन और प्रबंधन परियोजनाओं में वैज्ञानिक संस्थानों, राज्य सरकारों एवं नीति-निर्माताओं का सतत सहयोग सुनिश्चित किया जाए. इससे प्रदेश की जल आत्मनिर्भरता को और अधिक मजबूती मिल सकेगी.

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की भूमिका सराहनीय
जल संसाधन मंत्री ने राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की भूमिका के लिए सराहना की. उन्होंने कहा कि संस्थान ने राजस्थान को सदैव तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग प्रदान किया है. विशेष रूप से राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना के अंतर्गत डेटा प्रबंधन, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण तथा विभिन्न तकनीकी अध्ययनों में संस्थान का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है.

रावत ने कहा कि एनआईएच ने देश में हाइड्रोलॉजी, जल संसाधन प्रबंधन, भू-जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ पूर्वानुमान,आधुनिक हाइड्रोलॉजिकल तकनीकों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं. यह संस्थान अब केवल अनुसंधान तक सीमित नहीं रहकर देश के जल क्षेत्र के लिए नीति, विज्ञान, तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राष्ट्रीय केन्द्र बन चुका है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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