/Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में चांदी 300 रुपये महंगी, सोना 1000 रुपये सस्ता

Gold Silver Price: जयपुर के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुख देखने को मिला. चांदी के भाव में 300 रुपये की तेजी आई, वहीं सोना 1,000 रुपये सस्ता हो गया. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से बुधवार के नए भाव जारी किए गए हैं. बाजार के ताजा भाव के अनुसार चांदी अब 2,51,300 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. पिछले भाव के मुकाबले इसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. दूसरी ओर शुद्ध सोने की कीमत में 1,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है.

शुद्ध सोना 1.65 लाख रुपये के पार

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आज जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 1,65,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. इसमें पिछले भाव की तुलना में 1,000 रुपये की कमी आई है. हालांकि, सोने की कीमत अभी भी काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. वहीं जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोने का भाव 1,50,900 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. सोने के अलग-अलग प्रकार और शुद्धता के आधार पर कीमतों में अंतर रहता है. इसलिए खरीदारी करते समय ग्राहक को संबंधित कैरेट और शुद्धता की जानकारी जरूर देखनी चाहिए.

चांदी की कीमत में 300 रुपये की तेजी

सोने के मुकाबले आज चांदी का बाजार मजबूत रहा. चांदी के भाव में 300 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 2,51,300 रुपये प्रति किलो हो गई. चांदी का इस्तेमाल आभूषणों के अलावा कई दूसरे उत्पादों में भी होता है, इसलिए इसके भाव में बदलाव का असर बाजार पर दिखाई देता है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी इन कीमतों के आधार पर स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के कारोबार का रुख तय होता है. हालांकि, अलग-अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क जुड़ने के कारण ग्राहकों को अंतिम कीमत अलग मिल सकती है.

खरीदारी से पहले भाव जरूर जांचें

सोने-चांदी की कीमतों में रोजाना बदलाव हो सकता है. ऐसे में आभूषण खरीदने से पहले उस दिन का ताजा बाजार भाव जरूर पता कर लेना चाहिए. खासकर सोने के मामले में शुद्धता, वजन, मेकिंग चार्ज और टैक्स की जानकारी लेना जरूरी है. फिलहाल जयपुर सराफा बाजार में चांदी में तेजी और सोने में गिरावट देखने को मिली है. आने वाले दिनों में कीमतों में किस तरह का बदलाव होता है, इस पर बाजार की नजर रहेगी.

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