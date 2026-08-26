Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में चांदी 300 रुपये महंगी, सोना 1000 रुपये सस्ता

Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में चांदी 300 रुपये महंगी, सोना 1000 रुपये सस्ता

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर के सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिला. चांदी 300 रुपये महंगी होकर 2,51,300 रुपये प्रति किलो पहुंच गई, जबकि शुद्ध सोना 1,000 रुपये सस्ता होकर 1,65,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने आज के भाव जारी किए हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 26, 2026, 03:34 PM IST | Updated:Aug 26, 2026, 03:34 PM IST
Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में चांदी 300 रुपये महंगी, सोना 1000 रुपये सस्ता
Image Credit: Rajasthan Gold Silver Price

Gold Silver Price: जयपुर के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुख देखने को मिला. चांदी के भाव में 300 रुपये की तेजी आई, वहीं सोना 1,000 रुपये सस्ता हो गया. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से बुधवार के नए भाव जारी किए गए हैं. बाजार के ताजा भाव के अनुसार चांदी अब 2,51,300 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. पिछले भाव के मुकाबले इसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. दूसरी ओर शुद्ध सोने की कीमत में 1,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है.

शुद्ध सोना 1.65 लाख रुपये के पार

Add Zee News as a Preferred Source

आज जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 1,65,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. इसमें पिछले भाव की तुलना में 1,000 रुपये की कमी आई है. हालांकि, सोने की कीमत अभी भी काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. वहीं जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोने का भाव 1,50,900 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. सोने के अलग-अलग प्रकार और शुद्धता के आधार पर कीमतों में अंतर रहता है. इसलिए खरीदारी करते समय ग्राहक को संबंधित कैरेट और शुद्धता की जानकारी जरूर देखनी चाहिए.

चांदी की कीमत में 300 रुपये की तेजी

सोने के मुकाबले आज चांदी का बाजार मजबूत रहा. चांदी के भाव में 300 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 2,51,300 रुपये प्रति किलो हो गई. चांदी का इस्तेमाल आभूषणों के अलावा कई दूसरे उत्पादों में भी होता है, इसलिए इसके भाव में बदलाव का असर बाजार पर दिखाई देता है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी इन कीमतों के आधार पर स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के कारोबार का रुख तय होता है. हालांकि, अलग-अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क जुड़ने के कारण ग्राहकों को अंतिम कीमत अलग मिल सकती है.

खरीदारी से पहले भाव जरूर जांचें
सोने-चांदी की कीमतों में रोजाना बदलाव हो सकता है. ऐसे में आभूषण खरीदने से पहले उस दिन का ताजा बाजार भाव जरूर पता कर लेना चाहिए. खासकर सोने के मामले में शुद्धता, वजन, मेकिंग चार्ज और टैक्स की जानकारी लेना जरूरी है. फिलहाल जयपुर सराफा बाजार में चांदी में तेजी और सोने में गिरावट देखने को मिली है. आने वाले दिनों में कीमतों में किस तरह का बदलाव होता है, इस पर बाजार की नजर रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

औंधे मुंह नीचे गिरी चांदी, सोना रहा स्थिर, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में 10 ग्राम गोल्ड के तीखे हुए तेवर, चांदी भी रिकॉर्डतोड़ हुई महंगी, जानें लेटेस्ट रेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Gold Silver Price Today

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में चांदी 300 रुपये महंगी, सोना 1000 रुपये सस्ता
2
3
4
5