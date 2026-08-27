/रक्षाबंधन से पहले सोना-चांदी धड़ाम! कीमतों में भारी गिरावट, जानें ताजा रेट

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Gold Silver Price Today: जयपुर के सराफा बाजार में 27 अगस्त 2026 को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के मुताबिक चांदी 3,700 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 2,47,600 रुपये प्रति किलो पर आ गई है. वहीं शुद्ध सोने के भाव में 2,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी हुई है. आज शुद्ध सोना 1,63,000 रुपये और जेवरात सोना 1,49,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.
चांदी के दाम में 3,700 रुपये की गिरावट
जयपुर सराफा बाजार में आज चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. एक दिन में चांदी 3,700 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई. इसके बाद इसका नया भाव 2,47,600 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के रेट में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में आज की गिरावट ने खरीदारों और कारोबारियों का ध्यान खींचा है.
सोना भी 2,500 रुपये सस्ता
चांदी के साथ सोने के भाव में भी आज कमी आई है. शुद्ध सोना 2,500 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. गिरावट के बाद आज शुद्ध सोने का रेट 1,63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं जेवरात सोना भी घटकर 1,49,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. सोने के दाम में कमी से गहने खरीदने वालों को कुछ राहत मिल सकती है.
नए रेट आते ही बाजार में चर्चा तेज
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी होने के बाद बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को लेकर हलचल बनी हुई है. कारोबारी लगातार बदलते रेट पर नजर रख रहे हैं. दूसरी ओर ग्राहक भी खरीदारी का फैसला लेने से पहले आज के भाव की जानकारी ले रहे हैं. खासकर जिन लोगों को आने वाले दिनों में शादी या किसी कार्यक्रम के लिए गहने खरीदने हैं, उनके लिए यह गिरावट अहम हो सकती है.
लगातार ऊपर-नीचे हो रहे सोने-चांदी के भाव
जयपुर के सराफा बाजार में इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं के रेट तेजी पकड़ लेते हैं तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है. इसी वजह से निवेशकों के साथ आम खरीदार भी रोजाना के भाव पर नजर बनाए हुए हैं. अब आने वाले दिनों में कीमतों में फिर तेजी आती है या गिरावट का सिलसिला जारी रहता है, इस पर सबकी नजर रहेगी.
अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी असर
सोने और चांदी की कीमत केवल जयपुर के स्थानीय बाजार पर निर्भर नहीं रहती. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का भी इन पर असर पड़ता है. डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक माहौल, निवेशकों की गतिविधियां और मांग जैसे कई कारण कीमतों को प्रभावित करते हैं. इसी वजह से सराफा बाजार में एक दिन से दूसरे दिन रेट में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.
खरीदारी से पहले आज का रेट जरूर देखें
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा भाव जरूर पता कर लें. 27 अगस्त 2026 को जयपुर में चांदी 2,47,600 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,49,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और दूसरे शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए भुगतान करने से पहले दुकानदार से गहने की पूरी कीमत और सभी चार्ज की जानकारी जरूर ले लें.
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