/सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में फिर तेजी देखने को मिली है. 27 जुलाई 2026 को जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए भाव के अनुसार चांदी की कीमत में 3000 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, वहीं सोना भी 1100 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हो गया है. तेजी के बाद जयपुर में चांदी का भाव 232,000 रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोना 148,400 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 137,200 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

जयपुर सराफा बाजार में चांदी के दाम फिर बढ़े

जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला. सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार चांदी के रेट में 3000 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का नया भाव बढ़कर 232,000 रुपए प्रति किलो हो गया है. पिछले कुछ समय से चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे ग्राहकों और निवेशकों की नजर बाजार की चाल पर बनी हुई है.

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सोने की कीमतों में भी आई तेजी, बढ़ी चमक

चांदी के साथ-साथ सोने के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सोमवार को शुद्ध सोने की कीमत में 1100 रुपए प्रति दस ग्राम का उछाल आया और इसका भाव बढ़कर 148,400 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया. वहीं जेवरात सोने की कीमत भी बढ़कर 137,200 रुपए प्रति दस ग्राम हो गई है. सोने के दाम बढ़ने से शादी-विवाह और अन्य शुभ अवसरों के लिए खरीदारी करने वाले ग्राहकों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.

ताजा भाव जानने के लिए बाजार में दिखी उत्सुकता

सोना-चांदी के भाव में बदलाव के बाद जयपुर सराफा बाजार में ग्राहकों की हलचल बनी रही. बाजार पहुंचने वाले लोग सबसे पहले नए रेट की जानकारी लेते नजर आए. कुछ लोग बढ़ते भाव के बीच खरीदारी को लेकर सोच-विचार करते दिखे, वहीं कई ग्राहक कीमतों में आगे आने वाले बदलाव का इंतजार कर रहे हैं.

कीमती धातुओं के भाव में लगातार जारी है उतार-चढ़ाव

पिछले कई दिनों से सोना और चांदी के बाजार में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतों में अचानक तेजी आ रही है तो कभी गिरावट दर्ज की जा रही है. ऐसे में ग्राहक और निवेशक बाजार की स्थिति पर नजर रखते हुए खरीदारी का फैसला ले रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है असर

सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी की कीमतों में होने वाले बदलाव के पीछे कई कारण होते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन धातुओं के भाव को प्रभावित करती हैं. यही वजह है कि घरेलू बाजार में भी रोजाना कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले नए भाव जरूर करें चेक

विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के ताजा भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. कीमतों में लगातार बदलाव के दौर में सही समय पर लिया गया निर्णय खरीदारी के लिए फायदेमंद हो सकता है. इसलिए ग्राहक बाजार की स्थिति को समझने के बाद ही निवेश या खरीदारी करें.