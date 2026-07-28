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सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, एक झटके में टूटे भाव! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 28 जुलाई 2026 को सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. चांदी 7000 रुपए सस्ती होकर 2.25 लाख रुपए किलो पहुंची, जबकि शुद्ध सोना 146400 रुपए और जेवरात सोना 135400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Jul 28, 2026, 05:51 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 05:51 PM IST
सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, एक झटके में टूटे भाव! जानें ताजा रेट
Image Credit: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में हुई गिरावट.

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 28 जुलाई 2026 को सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए भाव के मुताबिक कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. मंगलवार को चांदी के भाव में 7000 रुपए प्रति किलो की कमी आई, जबकि सोना भी 2000 रुपए प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ. गिरावट के बाद जयपुर में चांदी का नया भाव 225,000 रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोना 146,400 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 135,400 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, 7 हजार रुपए टूटा रेट
जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार चांदी के भाव में 7000 रुपए प्रति किलो की कमी दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का भाव घटकर 225,000 रुपए प्रति किलो रह गया है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे ग्राहकों और निवेशकों की नजर कीमतों की चाल पर टिकी हुई है.

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सोने की चमक भी हुई फीकी, 2000 रुपए हुआ सस्ता
चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है. मंगलवार को शुद्ध सोने के भाव में 2000 रुपए प्रति दस ग्राम की कमी आई और इसका रेट घटकर 146,400 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया. वहीं जेवरात सोने की कीमत भी गिरकर 135,400 रुपए प्रति दस ग्राम रह गई है. कीमतों में कमी आने से सोना खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों को कुछ राहत मिली है.

नए रेट जानने के लिए बाजार में दिखी हलचल
सोना-चांदी के दामों में बदलाव के बाद जयपुर सराफा बाजार में ग्राहकों की उत्सुकता बढ़ गई. बाजार पहुंचने वाले लोग सबसे पहले ताजा भाव की जानकारी लेते नजर आए. कुछ ग्राहक गिरती कीमतों को देखते हुए खरीदारी की योजना बना रहे हैं, जबकि कई लोग आने वाले दिनों में बाजार के रुख का इंतजार कर रहे हैं.

लगातार बदल रही है कीमती धातुओं की कीमत
सोना और चांदी के भाव में पिछले कई दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं की कीमतों में तेजी आती है तो कभी अचानक गिरावट दर्ज हो जाती है. ऐसे में ग्राहक और निवेशक बाजार की स्थिति को देखते हुए ही खरीदारी का फैसला कर रहे हैं.

विदेशी बाजारों की हलचल का भी असर
सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय बाजार के कारण नहीं बदलती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाली हलचल, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की गतिविधियां भी इनकी कीमतों पर सीधा असर डालती हैं. यही वजह है कि रोजाना सराफा बाजार में नए भाव देखने को मिलते हैं.

खरीदारी से पहले जरूर देखें आज का भाव
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के ताजा रेट की जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए. बाजार में लगातार बदलाव के कारण सही समय पर लिया गया फैसला खरीदारी और निवेश दोनों के लिए बेहतर साबित हो सकता है. इसलिए ग्राहक बाजार की स्थिति को समझकर ही कीमती धातुओं की खरीदारी करें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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