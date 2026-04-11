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राजस्थान पुलिस का बड़ा कमाल! 28510 खोए मोबाइल किए वापस, इस पोर्टल ने बदली गेम

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस ने 2025 में 28,510 चोरी व गुम मोबाइल बरामद कर लौटाए. CEIR पोर्टल की मदद से ट्रैकिंग हुई. 2026 में अब तक 8,384 मोबाइल वापस मिले. इस अभियान से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 11, 2026, 09:27 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 09:27 PM IST

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राजस्थान पुलिस का बड़ा कमाल! 28510 खोए मोबाइल किए वापस, इस पोर्टल ने बदली गेम

Rajasthan Police: राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने को लेकर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. साइबर पुलिस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत वर्ष 2025 में करीब 28,510 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंपे गए हैं. इन मोबाइलों की कुल कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है.

पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में पूरे राज्य में 7 लाख 2 हजार 199 मोबाइल फोन चोरी या गुम होने की शिकायतें दर्ज की गई थीं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई. वहीं वर्ष 2026 में अब तक 17,873 मोबाइल फोन चोरी या गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिनमें से 8,384 मोबाइल फोन पुलिस ने ट्रेस कर पीड़ितों को वापस सौंप दिए हैं.

इस पूरी कार्रवाई में केंद्र सरकार के CEIR Portal ने अहम भूमिका निभाई है. इस पोर्टल की मदद से साइबर पुलिस IMEI नंबर के जरिए चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करती है. जैसे ही कोई व्यक्ति उस मोबाइल में नया सिम डालकर इंटरनेट का उपयोग करता है, सिस्टम में उसकी लोकेशन और गतिविधि दर्ज हो जाती है, जिससे पुलिस को मोबाइल ढूंढने में आसानी होती है.

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साइबर टीम पुलिस मुख्यालय के इंस्पेक्टर गजेंद्र शर्मा ने बताया कि पहले मोबाइल चोरी होने पर लोगों को बार-बार थानों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब प्रक्रिया काफी सरल हो गई है. पीड़ित को केवल नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज करवानी होती है और उसके बाद CEIR पोर्टल पर मोबाइल का विवरण अपलोड किया जाता है. इसके बाद ट्रैकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है. जैसे ही चोरी या गुम हुआ मोबाइल किसी नेटवर्क पर एक्टिव होता है, उसकी जानकारी पुलिस और शिकायतकर्ता दोनों को मिल जाती है. इसके आधार पर पुलिस मोबाइल को ट्रेस कर बरामद कर लेती है.

इस अभियान के तहत पुलिस टीमों ने केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी जाकर कार्रवाई की है. लगातार चल रहे इस अभियान से हजारों लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस मिल सके हैं, जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है.

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