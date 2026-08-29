/धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम! कीमतों में भारी गिरावट, जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: 29 अगस्त 2026 को जयपुर के सराफा बाजार से सोने-चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के मुताबिक चांदी के दाम में 5,200 रुपये प्रति किलो की भारी गिरावट आई है. वहीं शुद्ध सोना भी 1,900 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. नई कीमतों के बाद चांदी 2,43,300 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,60,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

चांदी के भाव में बड़ी गिरावट

जयपुर सराफा बाजार में चांदी की कीमत में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली. चांदी एक ही दिन में 5,200 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई. इसके बाद इसका नया रेट 2,43,300 रुपये प्रति किलो हो गया है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव चल रहा है. ऐसे में एक दिन में आई इतनी बड़ी गिरावट ने कारोबारियों और खरीदारी करने वालों का ध्यान खींचा है.

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सोना भी हुआ 1,900 रुपये सस्ता

चांदी के साथ सोने के भाव में भी कमी दर्ज की गई है. शुद्ध सोना आज 1,900 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ. गिरावट के बाद शुद्ध सोने की कीमत 1,60,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है. वहीं जेवरात सोने का नया भाव 1,47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. सोने की कीमत में कमी से गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है.

नए रेट जारी होते ही बाजार में हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी होने के बाद सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में चर्चा तेज हो गई है. कारोबारी लगातार कीमतों की चाल पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं ग्राहक भी खरीदारी से पहले ताजा भाव की जानकारी ले रहे हैं. खासतौर पर शादी, त्योहार या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए गहने खरीदने वालों के लिए आज की गिरावट अहम हो सकती है.

लगातार बदल रही है कीमतों की चाल

जयपुर के सराफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी दोनों के भाव लगातार बदल रहे हैं. कभी कीमतों में तेजी आती है तो अगले ही दिन बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है. इस उतार-चढ़ाव के चलते निवेशकों के साथ आम खरीदार भी रोज के रेट पर नजर रख रहे हैं. अब बाजार की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सोना-चांदी फिर महंगे होंगे या कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा.

ग्लोबल मार्केट का भी पड़ता है असर

सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ जयपुर के स्थानीय बाजार से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का सीधा असर घरेलू कीमतों पर भी पड़ता है. डॉलर की चाल, दुनिया की आर्थिक स्थिति, निवेशकों की खरीदारी और बाजार में मांग जैसे कई कारण इनके भाव को प्रभावित करते हैं. इसी वजह से एक दिन से दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

खरीदारी से पहले ताजा भाव जरूर जानें

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार जाने से पहले आज का ताजा रेट जरूर पता कर लें. 29 अगस्त 2026 को जयपुर में चांदी 2,43,300 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,60,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. ध्यान रखें कि गहनों की कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले दुकानदार से गहने की पूरी कीमत और सभी चार्ज की जानकारी जरूर लें.