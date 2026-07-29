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सोना नहीं बदला लेकिन चांदी ने मारी छलांग! जानिए जयपुर सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 29 जुलाई 2026 को सोने के भाव स्थिर रहे, जबकि चांदी 300 रुपए प्रति किलो महंगी हुई. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी 225,300 रुपए किलो, शुद्ध सोना 146,400 रुपए और जेवरात सोना 135,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Jul 29, 2026, 06:24 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 06:24 PM IST
सोना नहीं बदला लेकिन चांदी ने मारी छलांग! जानिए जयपुर सराफा बाजार के ताजा भाव
Image Credit: जयपुर सराफा बाजार में 29 जुलाई 2026 को सोने के भाव स्थिर रहे, जबकि चांदी 300 रुपए प्रति किलो महंगी हुई.

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 29 जुलाई 2026 को सोना और चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिला है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार चांदी की कीमत में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि सोने के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आज जयपुर में चांदी का भाव 225,300 रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोने का भाव 146,400 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोने का भाव 135,400 रुपए प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है.

चांदी के भाव में मामूली तेजी, 300 रुपए बढ़ा रेट
जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी की कीमत में हल्की तेजी देखने को मिली. सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी भाव के मुताबिक चांदी 300 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है. इसके बाद चांदी का नया भाव बढ़कर 225,300 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है. हालांकि बीते कुछ दिनों से चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे बाजार में ग्राहकों और निवेशकों की नजर कीमतों की चाल पर बनी हुई है.

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सोने की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव
चांदी के मुकाबले सोने के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. जयपुर में शुद्ध सोने की कीमत 146,400 रुपए प्रति दस ग्राम पर स्थिर बनी हुई है. वहीं जेवरात सोने का भाव भी 135,400 रुपए प्रति दस ग्राम पर टिका हुआ है. सोने के रेट में स्थिरता के चलते खरीदारी की योजना बना रहे ग्राहकों को बाजार में कुछ राहत मिली है.

सराफा बाजार में ताजा भाव को लेकर बढ़ी हलचल
सोना-चांदी के नए रेट जारी होने के बाद जयपुर सराफा बाजार में ग्राहकों की गतिविधियां बढ़ गईं. बाजार पहुंचने वाले लोग सबसे पहले आज के भाव की जानकारी लेते नजर आए. कुछ ग्राहक मौजूदा कीमतों को देखते हुए खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कई लोग आने वाले दिनों में भाव कम या ज्यादा होने का इंतजार कर रहे हैं.

कीमती धातुओं के बाजार में लगातार बदलाव जारी
पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतों में तेज उछाल आता है तो कभी गिरावट दर्ज की जाती है. ऐसे में ग्राहकों और निवेशकों के लिए बाजार के रुख को समझना काफी जरूरी हो गया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल से बदलते हैं भाव
सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी की कीमतों पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण होती है. डॉलर की मजबूती या कमजोरी, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियों के कारण रोजाना कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले आज के रेट जरूर करें चेक
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के ताजा भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. कीमतों में लगातार बदलाव के दौर में सही समय पर लिया गया फैसला खरीदारी के लिए फायदेमंद हो सकता है. इसलिए ग्राहक बाजार की स्थिति को समझने के बाद ही सोने-चांदी की खरीदारी करें.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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