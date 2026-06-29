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सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 29 जून 2026 को सोना और चांदी दोनों के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी 1300 रुपये सस्ती होकर 228700 रुपये प्रति किलो और सोना 1300 रुपये घटकर 145200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा. बाजार में खरीदारी सामान्य रही.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 29, 2026, 06:52 PM|Updated: Jun 29, 2026, 06:52 PM
सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट
Image Credit: सोना-चांदी के दाम में आई गिरावटSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार से 29 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में हलचल देखने को मिली है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार आज चांदी 1300 रुपये सस्ती हुई है, वहीं सोने के दाम में भी 1300 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है. कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल सामान्य बना हुआ है और लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं.

चांदी के दाम में गिरावट का असर
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी का भाव 228,700 रुपये प्रति किलो रहा. इसमें करीब 1300 रुपये की कमी दर्ज की गई है. दाम घटने के बाद भी बाजार में ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिली, हालांकि कुछ खरीदारों ने इसे सही मौका मानकर थोड़ी खरीदारी जरूर की.

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सोने के भाव में भी नरमी
आज सोने की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है. शुद्ध सोना 145,200 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया, जिसमें करीब 1300 रुपये की कमी आई है. वहीं जेवरात सोना 135,100 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा. कीमतों में गिरावट के बावजूद ग्राहकों की खरीदारी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और लोग जरूरत के अनुसार ही खरीदते नजर आए.

सराफा बाजार में सामान्य दिनचर्या
जयपुर के सराफा बाजार में आज दिनभर सामान्य माहौल बना रहा. सुबह से ही ग्राहक नए रेट जानने और बाजार का हाल समझने के लिए पहुंचते रहे. कुछ लोगों ने हल्की निवेश खरीदारी की, जबकि कई लोग सिर्फ भाव देखकर वापस लौट गए. पूरे दिन बाजार में न तो भीड़ बढ़ी और न ही कोई खास दबाव दिखा.

लगातार बदलते भावों से सतर्कता बढ़ी
पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी गिरावट दर्ज होती है. इसी वजह से अब ग्राहक पहले से ज्यादा सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं और जल्दबाजी से बच रहे हैं.

बाजार विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना-चांदी के दाम केवल स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन कीमतों को प्रभावित करती हैं. इसी वजह से बाजार में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले सावधानी जरूरी
जानकारों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा भाव की जांच जरूर करनी चाहिए. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है. मौजूदा गिरावट के बीच बाजार में सतर्क रहना बेहद जरूरी माना जा रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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