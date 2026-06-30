/जयपुर में शुरू होगा बड़ा AI सम्मेलन, 27 राज्य होंगे शामिल

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर देशभर के डिजिटल बदलाव का केंद्र बनने जा रही है. 1 जुलाई से जयपुर में29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन शुरू हो रहा है, जहां एआई, डेटा और सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस के जरिए भविष्य के प्रशासन पर मंथन होगा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे तो वहीं देशभर के 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इस समिट में हिस्सा लेंगे. सम्मेलन में जयपुर डिक्लेरेशन भी जारी किया जाएगा, जिसमें डिजिटल माध्यमों से आमजन तक सरकारी सेवाओं की आसान पहुंच का रोडमैप तैयार होगा.

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29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन

राजधानी जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (एनसीईजी-2026) शुरू होगा. दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. उद्घाटन सत्र को मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ संबोधित करेंगे. सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधि डिजिटल शासन के नए आयामों पर मंथन करेंगे. यह सम्मेलन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग , इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है.

एआई एनेबल्ड, डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेन्स थीम

मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने एनसीईजी-2026 की जानकारी देते हुए बताया की इस बार सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047: एआई एनेबल्ड, डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेन्स रखी गई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करने पर चर्चा होगी. सम्मेलन में डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े छह प्लेनरी और छह ब्रेकआउट सेशन आयोजित किए जाएंगे.

एआई आधारित गवर्नेंस, डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए वॉइस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी और शहरी बदलाव, एआई आधारित पुलिसिंग, नागरिक केंद्रित शासन और शिक्षा में डिजिटल हस्तक्षेप जैसे विषयों पर चर्चा होगी। डीप टेक और क्वांटम आधारित डिजिटल बदलाव, सुरक्षित पब्लिक सर्विस के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस में उत्कृष्ट काम करने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी मंथन होगा.

27 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होंगी उपलब्ध

दूसरे दिन समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह शामिल होंगे. देशभर में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले संस्थानों और प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार-2026 प्रदान किए जाएंगे. मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने बताया कि मुख्यमंत्री कल ई-मित्र सेवाओं को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म की लॉचिंग करेंगे, जिसमें 27 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. अब नागरिक केवल व्हाट्सएप पर 'Hi' लिखकर विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी और आवेदन सुविधा प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही स्मार्ट की लॉचिंग होगी. कॉफी टेबल बुक, स्टार्टअप के लिए इनोवेशन चेलेंज की लॉचिंग करेंगे. इस दौरान डीओआईटी सचिव रवि सुरपुर, आयुक्त हिमांशु गुप्ता भी मौजूद रहे.

27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान जयपुर डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल माध्यमों से आमजन तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को और आसान बनाना होगा. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन की जानकारी देते हुए कहा की वे कई वर्षों से इस सम्मेलन से जुड़े हैं और उनकी इच्छा थी कि इसका आयोजन राजस्थान में हो. मुख्य सचिव ने बताया कि सम्मेलन में 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं. देशभर से ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले प्रतिनिधि शामिल होंगे. 17 अवॉर्ड विजेता और नामित प्रतिनिधि भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. चीफ सेकेट्री ने पत्रकारों के सवालों का जबाव देते हुए कहा की सरकार अलग-अलग पोर्टल को एक जगह लाने की दिशा में काम कर रही है.

भारत सरकार में स्पैरो और अन्य पोर्टल को केंद्रीकृत किया जा रहा है, इसी तरह राज्य सरकार में भी व्यवस्था विकसित की जाएगी. सरकारी कर्मचारियों को ई-सर्विस बुक उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने बताया कि राजस्थान में सिंगल विंडो और सिंगल एक्सेस पोर्टल की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को अलग-अलग सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. डिजिटल लिट्रेसी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं.

70 लाख से ज्यादा फाइलों का डिजिटाइजेशन

भविष्य में लोग स्थानीय भाषा में बोलकर भी अपनी समस्या या सेवा से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. मुख्य सचिव ने बताया कि देश में अब तक 70 लाख से ज्यादा फाइलों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि एनआईसी बेहतर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहा है. महाराष्ट्र सरकार का सचिवालय 100 फीसदी डिजिटल हो चुका है. उन्होंने बताया कि देशभर में 26,500 डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हैं और लक्ष्य डिजिटल सेवाओं में 100 फीसदी संतृप्ति हासिल करना है.

शिकायत निवारण व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि सीपीग्रांस में अब 7 दिन में शिकायतों का निस्तारण हो रहा है. अधिकारियों की मैपिंग 450 से बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी गई है. उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क अब राष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिस बन चुका है. राजस्थान संपर्क पर अब तक करीब 42 लाख शिकायतें दर्ज हुई हैं और वर्तमान में प्रतिदिन करीब 30 हजार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं.

बहरहाल, जयपुर में होने वाला यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन सिर्फ तकनीक की चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय के डिजिटल प्रशासन का रोडमैप भी तैयार करेगा. जयपुर डिक्लेरेशन के जरिए डिजिटल सेवाओं को आमजन तक और आसान, तेज और पारदर्शी बनाने का संकल्प लिया जाएगा. सरकार का फोकस साफ है. ऐसा डिजिटल सिस्टम तैयार करना जहां नागरिकों को सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, बल्कि सेवाएं खुद उनके मोबाइल तक पहुंचे.