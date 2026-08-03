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चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 3 अगस्त 2026 को चांदी के भाव में 1800 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई. चांदी 225,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जबकि सोना स्थिर रहा. शुद्ध सोना 146,600 रुपए और जेवरात सोना 135,600 रुपए प्रति दस ग्राम रहा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 03, 2026, 05:35 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 05:35 PM IST
चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट
Image Credit: सराफा बाजार में चांदी के कीमतों में हुई बढ़ोतरी.

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 3 अगस्त 2026 को सोना और चांदी के नए भाव जारी कर दिए गए हैं. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के मुताबिक आज चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली है, जबकि सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आज चांदी 1800 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है. इसके बाद जयपुर में चांदी का भाव 225,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं शुद्ध सोना 146,600 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 135,600 रुपए प्रति दस ग्राम पर स्थिर बना हुआ है.

चांदी के दाम में तेजी, 1800 रुपए बढ़े भाव
जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी के भाव में 1800 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है. इसके बाद बाजार में चांदी का नया रेट 225,500 रुपए प्रति किलो हो गया है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते निवेशकों और खरीदारों की नजर इसकी कीमतों पर बनी हुई है.

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सोने की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव
वहीं सोने के बाजार में आज स्थिरता देखने को मिली है. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और इसकी कीमत 146,600 रुपए प्रति दस ग्राम बनी हुई है. इसके अलावा जेवरात सोने का भाव भी 135,600 रुपए प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा. सोने के दाम स्थिर रहने से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है.

नए रेट जारी होते ही बाजार में बढ़ी हलचल
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी किए जाने के बाद बाजार में सोना-चांदी खरीदने वालों की गतिविधियां बढ़ गईं. ग्राहक और कारोबारी आज के ताजा भाव की जानकारी लेते नजर आए. चांदी की कीमतों में तेजी के बाद निवेशक बाजार की आगे की चाल पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि सोना खरीदने वाले ग्राहक स्थिर भाव का फायदा उठाने की तैयारी कर रहे हैं.

लगातार बदल रहे हैं सोना-चांदी के भाव
सराफा बाजार में पिछले कुछ समय से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो कभी इनमें गिरावट दर्ज होती है. इसी वजह से ग्राहक खरीदारी से पहले रोजाना नए भाव की जानकारी लेना पसंद करते हैं. खासकर शादी-ब्याह और निवेश के लिए खरीदारी करने वाले लोग बाजार के उतार-चढ़ाव पर नजर रखते हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है असर
सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी के भाव सिर्फ स्थानीय बाजार की मांग और सप्लाई से तय नहीं होते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की रुचि का असर भी भारतीय बाजार में देखने को मिलता है. यही कारण है कि दोनों कीमती धातुओं के रेट में रोजाना बदलाव आता रहता है.

खरीदारी से पहले ताजा भाव जरूर जानें
अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले आज के भाव की जानकारी जरूर लें. कीमतों में रोजाना बदलाव होने के कारण सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद साबित हो सकता है. ग्राहक अपनी जरूरत, बजट और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही कीमती धातुओं की खरीदारी करें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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