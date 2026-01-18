‘थोड़ा है, थोड़े की है जरूरत’… RAC की तीन बटालियनों में बैण्ड पदों को लेकर सरकार से मांग

RAC Battalion Jobs: 'थोड़ा है, थोड़े की है जरूरत'...की तर्ज पर RAC की तीन बटालियनों में बैंड के पदों की जरूरत है. खास बात यह है कि इन बटालियनों में दशकों से बैंडवादक के पद हैं, लेकिन अब जाकर सरकार से इन पदों को नव सृजित करने की औपचारिक मंजूरी मांगी गई है. पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा.

राजस्थान पुलिस से जुड़ी यह एक बड़ी और अहम प्रशासनिक खबर है. राजस्थान पुलिस की तीन आरएसी बटालियनों में वर्षों से बैण्ड व्यवस्था मौजूद है. इन बैण्ड कर्मियों की भर्ती 1992 से लेकर 2018 तक अलग-अलग विज्ञप्तियों के जरिए हुई थी.

इन सभी बैंड कर्मियों को नियमित वेतन और बैण्ड भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इन पदों की औपचारिक स्वीकृति अब तक नहीं थी. 7वीं आरएसी भरतपुर, 9वीं आरएसी टोंक और 10वीं आरएसी आईआर बीकानेर बटालियनों से जुड़ा है यह मामला. इन तीनों बटालियनों में फिलहाल कुल 45 कानिस्टेबल बैण्ड कार्यरत हैं, जो सरकारी कार्यक्रमों, परेड और राष्ट्रीय आयोजनों में सेवाएं दे रहे हैं.

जानकारी के अनुसार IG आरएसी ने तीनों बटालियन में फुल बैंड के लिए 3 प्लाटून कमांडर, 6 हैडकांस्टेबल बैंड तथा 60 कांस्टेबल बैंडों 69 नए पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजा. पुलिस मुख्यालय के स्तर पर हुए परीक्षण में सामने आया कि इन कर्मियों का वेतन और भत्ता पहले से ही सरकारी खर्च में शामिल है.

ऐसे में अगर अब बैण्ड के पदों को स्वीकृति दी जाती है, तो सरकार पर किसी भी तरह का नया वित्तीय भार नहीं आएगा.

इन वर्षों में हुई कांस्टेबल बैंड के पदों पर सीधी भर्ती

-7वीं बटालियन आरएसी भरतपुर में हैडकांस्टेबल के एक और कांस्टेबल के 15 पदों पर भर्ती की गई

यह भर्ती 2001, 2010, 2018 में की गई

- 9वीं बटालियन आरएसी टोंक में कांस्टेबल के 13 पदों पर भर्ती हुई

यह वर्ष 1994, 1998, 2010 में हुई

- इसी तरह 10वीं बटालियन आरएसी बीकानेर में हैडकांस्टेबल के 16 पद

यह भर्ती 1992, 1996, 1997, 1998, 2010 और 2018 में भर्ती की गई

इस आधार पर पुलिस मुख्यालय ने सरकार से तीनों बटालियनों में 3 हैड कांस्टेबल बैण्ड और 30 कांस्टेबल बैण्ड यानी कुल 33 हाफ बैण्ड पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मांगी है. इससे न केवल वर्षों पुरानी प्रशासनिक विसंगति दूर होगी, बल्कि बैण्ड व्यवस्था भी नियमों के तहत सुचारू हो सकेगी.

इधर अब सबकी निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो आरएसी की तीनों बटालियनों में बैण्ड को पहली बार वैधानिक मान्यता मिल जाएगी. आरएसी में बैण्ड तो बज रहा था, अब उसे नियमों की ताल में लाने की तैयारी है. सरकार की मुहर लगते ही आरएसी की तीनों बटालियनों में फुल बैंड की शासनिक तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

