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सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 3 जुलाई 2026 को सोना और चांदी के दामों में तेजी रही. चांदी 2,40,500 रुपये प्रति किलो और सोना 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा. बाजार में हल्की खरीदारी रही, निवेशक सतर्क नजर आए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 03, 2026, 06:25 PM|Updated: Jul 03, 2026, 06:25 PM
सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट
Image Credit: सोने के आभूषण की फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार से 3 जुलाई 2026 के लिए सोना और चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक चांदी में 4,500 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सोने के दाम 2,700 रुपये प्रति दस ग्राम तक बढ़े हैं. कीमतें बढ़ने के बावजूद बाजार में खरीदारी पूरी तरह थमी नहीं है और लोग जरूरत के हिसाब से ही लेन-देन कर रहे हैं.

चांदी के दाम में फिर जोरदार तेजी
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार आज चांदी का भाव 2,40,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी दिन की तुलना में इसमें 4,500 रुपये की बढ़त आई है. दाम बढ़ने के बाद भी बाजार में ज्यादा हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ निवेशक इसे आगे और बढ़ने की उम्मीद में खरीदारी करते नजर आए.

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सोने की कीमतों में भी उछाल
आज सोने के रेट में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है. शुद्ध सोना 1,49,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, जिसमें 2,700 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं जेवरात सोना 1,38,500 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया. कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करते रहे.

सराफा बाजार में दिनभर सामान्य माहौल
जयपुर के सराफा बाजार में पूरे दिन हल्का लेकिन स्थिर माहौल देखने को मिला. सुबह से ही लोग नए रेट जानने के लिए बाजार पहुंचते रहे. कुछ लोगों ने निवेश के लिए खरीदारी की, जबकि कई लोग सिर्फ भाव देखकर वापस लौट गए. कारोबारियों के अनुसार बाजार में किसी तरह की घबराहट नहीं दिखी.

लगातार उतार-चढ़ाव से बढ़ी सतर्कता
पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दामों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी तेजी तो कभी हल्की गिरावट के कारण अब ग्राहक ज्यादा सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं. लोग बिना जरूरत जल्दबाजी में खरीदारी से बच रहे हैं.

वैश्विक बाजार का असर भी साफ
जानकारों का कहना है कि सोना और चांदी के रेट सिर्फ लोकल मांग पर निर्भर नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन कीमतों को प्रभावित करती हैं. इसी वजह से दाम रोजाना बदलते रहते हैं.

खरीदारी से पहले अपडेट लेना जरूरी
विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है. इसलिए हमेशा अपडेट बाजार भाव देखकर ही खरीदारी करना बेहतर माना जाता है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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