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तबादले बंद... लेकिन सियासत जारी! BJP कार्यालय में उमड़ी भीड़, तीन मंत्रियों को किया तलब

Rajasthan News: राजस्थान में तबादलों की अवधि खत्म होने के बाद भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कर्मचारियों की भीड़ उमड़ रही है. तीन दिन में करीब 3 हजार आवेदन पहुंचे. संगठन मंत्रियों तक परिवेदनाएं भेज रहा है, जबकि कांग्रेस ने इसे "तबादला उद्योग" बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 13, 2026, 10:02 PM|Updated: Jul 13, 2026, 10:02 PM
तबादले बंद... लेकिन सियासत जारी! BJP कार्यालय में उमड़ी भीड़, तीन मंत्रियों को किया तलब
Image Credit: राजस्थान में तबादले बंद होने के बाद भी सियासत जारी है.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Transfer: प्रदेश में तबादलों की आधिकारिक अवधि खत्म हो चुकी है. लेकिन तबादलों की राजनीति और उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई है. जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को भी बड़ी संख्या में लोग हाथों में आवेदन लेकर पहुंचे. कोई इच्छित जगह तबादले की मांग कर रहा था, तो कोई संशोधन सूची में नाम जुड़वाने की आस लगाए बैठा था. इस बीच संगठन ने तीन मंत्रियों को कार्यालय तलब कर लिया. बीजेपी इसे आभार और परिवेदनाओं की प्रक्रिया बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे तबादला उद्योग करार दे रही है.

बीते तीन दिनों में करीब तीन हजार लोग बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे. इनमें बड़ी संख्या उन कर्मचारियों की रही जिनका तबादला नहीं हुआ, या फिर उनकी पसंद की जगह पोस्टिंग नहीं मिली. प्रदेश पदाधिकारी ऐसे लोगों की परिवेदनाएं लेकर आवेदन पर मार्किंग कर संबंधित मंत्रियों तक भेज रहे हैं. इतना ही नहीं, कई मामलों में मंत्रियों से फोन पर भी बात कर संशोधन सूची में नाम जोड़ने का आग्रह किया गया है. इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तीन मंत्रियों को तलब भी कर लिया गया. राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी बुलाया गया. ऐसे में उठ रहा सवाल, क्या संगठन की नहीं सुनी मंत्रियों ने.

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बीजेपी का दावा है कि इस बार प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं. अकेले शिक्षा विभाग में दस हजार से ज्यादा तबादले किए गए हैं. अन्य विभागों में भी हजारों कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ. पार्टी का कहना है कि प्रदेश कार्यालय में आने वालों में कई लोग तबादला होने पर धन्यवाद देने भी पहुंचे हैं, जबकि बाकी लोगों की शिकायतें और मांगें संबंधित मंत्रियों तक भेजी जा रही हैं ताकि यदि संशोधन सूची निकले तो उनके मामलों पर विचार किया जा सके.

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं. अगर तबादलों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. तो फिर प्रदेश कार्यालय में आवेदन क्यों लिए जा रहे हैं? क्या संगठन की सिफारिश के बावजूद कई लोगों का तबादला नहीं हुआ? और क्या अब भी संशोधन सूची की संभावना बाकी है? यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है. विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाया है. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही और बड़े पैमाने पर मनमाने तरीके से तबादले किए गए. वहीं बीजेपी इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे सामान्य जनसुनवाई और फीडबैक की प्रक्रिया बता रही है.

इधर बीजेपी कार्यालय पहुंचे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विभाग के तबादले तो पूरे हो चुके हैं . सामान्य मुलाकात के लिए प्रदेश कार्यालय आया था . संगठन में आने जाने की प्रक्रिया रहती है. कई बार व्यवस्था में अति आवश्यक होती है कर्मचारियों की सेवाएं, वहां पर किसी ने किसी अधिकारी कर्मचारी को लगाना होता है. विभाग चलाने के लिए आवश्यक होती है. फिर भी हमने ज्यादा से ज्यादा परिवेदनाओं के निस्तारण की कोशिश की.

फिलहाल तबादलों की आधिकारिक समय-सीमा भले समाप्त हो गई हो. लेकिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उमड़ रही भीड़ यह संकेत जरूर दे रही है कि कई कर्मचारी अब भी संशोधन सूची का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार संशोधन सूची जारी करती है या फिर इन हजारों परिवेदनाओं का सिलसिला यहीं थम जाएगा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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