/सोने-चांदी के रेट में जबरदस्त उछाल, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर के सराफा बाजार में 3 सितंबर 2026 को सोने और चांदी के भाव में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के मुताबिक चांदी आज 4,500 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है. वहीं शुद्ध सोने के भाव में भी 2,300 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है. तेजी के बाद चांदी का भाव 2,40,500 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,44,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

चांदी 4500 रुपये महंगी

जयपुर सराफा बाजार में चांदी की कीमत में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है. एक दिन में चांदी 4,500 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई. इसके बाद इसका नया भाव 2,40,500 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. चांदी के रेट में अचानक आई इस तेजी से खरीदारों की जेब पर असर पड़ सकता है. वहीं कारोबारी आगे के भाव पर भी नजर बनाए हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोने के भाव में भी उछाल

चांदी के साथ सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है. शुद्ध सोना आज 2,300 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. तेजी के बाद शुद्ध सोने का ताजा भाव 1,57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं जेवरात सोने की कीमत 1,44,300 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. सोने के भाव बढ़ने से गहने खरीदने वालों का बजट थोड़ा बढ़ सकता है.

एक दिन में पलटा बाजार

जयपुर के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. एक दिन कीमतों में बड़ी गिरावट आती है तो अगले ही दिन तेजी देखने को मिल जाती है. ऐसे में ग्राहक और कारोबारी दोनों रोज के नए रेट पर नजर रख रहे हैं. खासकर शादी और त्योहारों के समय भाव में बदलाव का सीधा असर खरीदारी पर पड़ता है.

नए रेट से बाजार में हलचल

3 सितंबर के नए भाव सामने आने के बाद सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. जिन लोगों ने खरीदारी का प्लान बना रखा है, वे अब नए रेट देखकर फैसला कर सकते हैं. हालांकि आने वाले दिनों में सोने-चांदी के भाव किस तरफ जाएंगे, इसमें अभी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी असर

सोने और चांदी की कीमत केवल स्थानीय बाजार की मांग से तय नहीं होती. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का भी इन पर असर पड़ता है. डॉलर की कीमत, आर्थिक स्थिति, निवेशकों की खरीदारी और बाजार में मांग जैसे कई कारणों से रेट ऊपर-नीचे होते हैं. यही वजह है कि सराफा बाजार में कीमतें रोज बदल सकती हैं.

खरीदारी से पहले ताजा भाव जरूर जानें

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा रेट जरूर पता कर लें. 3 सितंबर को जयपुर में चांदी 2,40,500 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,44,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. गहनों की कीमत में मेकिंग चार्ज, GST और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले दुकानदार से अंतिम कीमत और सभी चार्ज की पूरी जानकारी लेना जरूरी है.