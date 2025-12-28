Zee Rajasthan
जयपुर के नेहरू बाजार में गिरी 3 दुकानों की छत, व्यापारियों में मचा हड़कंप

Rajasthan News: नेहरू बाजार में देर रात बरामदे की छत गिर गई, दुकान 175-177 प्रभावित हुई हैं. नाले के धंसने से पिलर कमजोर होने के कारण यह हादसा हुआ, व्यापारी शिकायत के बावजूद निगम ने कोई सुनवाई नहीं की. रात में हादसा होने से जनहानि नहीं, दिन में होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 28, 2025, 01:29 PM IST | Updated: Dec 28, 2025, 01:29 PM IST

Jaipur News: राजधानी जयपुर के फेमस नेहरू बाजार में देर रात एक भयानक हादसा हुआ, जब दुकान नंबर 175 और 177 के बरामदे अचानक से धराशायी हो गए. बरामदों की छत गिरने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, बरामदों के नीचे बना नाला लंबे समय से लगातार धंस रहा था, इसी के साथ ही छत के ऊपर भी कई दुकानें बनी हुई थीं. लोगों ने बताया कि चारदीवारी क्षेत्र के अधिकांश बरामदे जर्जर हालत में हैं, जिससे इस तरह का हादसा होने की आशंका पहले से बनी हुई थी.

बाजार के व्यापारी नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि निगम को कई बार शिकायत दी गई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई. उन्होंने आगे बताया कि नाले के लगातार धंसने से पहले पिलर कमजोर पड़ गए, जिसके बाद अचानक से छत गिर गई. हालांकि रात के समय यह हादसा होने से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, वरना दिन में ऐसा होने से नुकसान काफी बढ़ सकता था. इस घटना ने इलाके में सुरक्षा और निर्माण मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

खबर अपडेट की जा रही है...

