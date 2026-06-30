/चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

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Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार से 30 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज कारोबार में कीमती धातुओं की कीमतों में हल्का बदलाव देखने को मिला है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार आज चांदी में 2300 रुपये की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोने के दाम स्थिर बने रहे. बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच खरीदारी का रुझान सामान्य बना हुआ है और लोग जरूरत के अनुसार ही खरीदारी कर रहे हैं.
चांदी के दाम में तेजी का असर
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक आज चांदी का भाव 226,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. इसमें करीब 2300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. दाम बढ़ने के बावजूद बाजार में ज्यादा हलचल नहीं दिखी, हालांकि कुछ निवेशकों ने इसे आगे और बढ़ने की संभावना मानकर खरीदारी की.
सोने की कीमतें स्थिर रहीं
आज सोने के भाव में किसी तरह का बदलाव नहीं देखा गया. शुद्ध सोना 145,300 रुपये प्रति दस ग्राम पर ही स्थिर रहा, जबकि जेवरात सोना 135,100 रुपये प्रति दस ग्राम पर बना रहा. कीमतें स्थिर रहने के बाद भी ग्राहकों की खरीदारी जारी रही और लोग जरूरत के हिसाब से ही सोना खरीदते नजर आए.
सराफा बाजार में दिनभर का माहौल
जयपुर के सराफा बाजार में आज पूरे दिन सामान्य स्थिति बनी रही. सुबह से ही ग्राहक रेट की जानकारी लेने पहुंचते रहे. कुछ लोगों ने हल्की निवेश खरीदारी की, जबकि कई लोग सिर्फ भाव देखकर वापस लौट गए. बाजार में न तो भीड़ ज्यादा रही और न ही किसी तरह का दबाव देखने को मिला.
लगातार बदलते रेट से बढ़ी सतर्कता
पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी तेजी तो कभी स्थिरता, इसी वजह से अब ग्राहक पहले से ज्यादा सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं और जल्दबाजी से बच रहे हैं.
बाजार विशेषज्ञों की राय
जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर बड़ा असर डालती हैं. इसी वजह से कीमतों में लगातार बदलाव बना रहता है.
खरीदारी से पहले सावधानी जरूरी
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर देख लेने चाहिए. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है. मौजूदा हालात में बाजार को समझकर ही कदम उठाना बेहतर माना जा रहा है.
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