/500 करोड़ कमाने का सपना चकनाचूर! जयपुर का कोचिंग हब बना करोड़ों की नाकामी की मिसाल

Jaipur News: राजधानी जयपुर के प्रताप नगर में हाउसिंग बोर्ड ने कोचिंग हब बनाया था. दावा था कि एक ही छत के नीचे 50 हजार से ज्यादा छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे. लेकिन करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बना यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अब पूरी तरह फेल साबित होता नजर आ रहा है.

67 हजार वर्ग मीटर भूमि पर 16.98 लाख वर्ग फीट निर्मित क्षेत्रफल में बने इस प्रोजेक्ट को अब खरीदार नहीं मिल रहे हैं. वर्ष 2021 में इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हुई थी और 2023 में यह बनकर तैयार हुआ था. लेकिन तब से अब तक 8 एजुकेशन टावर्स में बने 224 कोचिंग स्पेस में से सिर्फ 14 कोचिंग स्पेस ही बिक पाए हैं.

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हाउसिंग बोर्ड का कोचिंग हब प्रोजेक्ट फेल

300 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था निर्माण

प्रताप नगर में 67 हजार वर्ग मीटर भूमि पर बना है कोचिंग हब

कोचिंग हब में बनाए गए 9 टॉवर

1 एडमिन ब्लॉक, 8 एजुकेशन टावर्स, लाइब्रेरी सहित अन्य सुविधाओं का हुआ था निर्माण

2021 में हुई थी प्रोजेक्ट की शुरुआत

2023 में प्रोजेक्ट हुआ था तैयार

एजुकेशन टावर्स में 224 कोचिंग स्पेस का हुआ था निर्माण

224 में से सिर्फ 14 कोचिंग स्पेस ही बिके

प्रोजेक्ट से हाउसिंग बोर्ड को 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू की थी उम्मीद

अब करोड़ों रुपए की लागत से बना प्रोजेक्ट धूल फांक रहा है

बिल्डिंगों के मेंटेनेंस पर हाउसिंग बोर्ड के लाखों रुपए हो रहे हैं खर्च

हाउसिंग बोर्ड को नहीं मिले खरीदार, अब बिल्डिंगों का हाल भी बदहाल

300 करोड़ रुपए से बने इस प्रोजेक्ट के लिए हाउसिंग बोर्ड को अभी तक खरीदार नहीं मिल रहे हैं. लिहाजा अब ये बड़ी-बड़ी इमारतें धूल फांक रही हैं. हाउसिंग बोर्ड खरीदारों का इंतजार कर रहा है, जबकि प्रोजेक्ट में बनी लाइब्रेरी विद्यार्थियों का इंतजार कर रही है. इंतजार करते-करते अब बिल्डिंगों के शीशे टूटने लगे हैं, टावर्स में धूल की मोटी परत जमने लगी है.

कोचिंग हब प्रोजेक्ट फेल होने के बाद इसे IIT जोधपुर को देने की पहल भी शुरू हुई थी, लेकिन वह पहल भी अब फाइलों में सिमटकर रह गई है. इस प्रोजेक्ट से हाउसिंग बोर्ड को करीब 500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की उम्मीद थी. लेकिन प्रोजेक्ट फेल होने की वजह से न तो अपेक्षित रेवेन्यू मिला और अब इसके रखरखाव पर हर महीने लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं.

देखा जाए तो हाउसिंग बोर्ड ने अपनी पारंपरिक कार्यशैली से हटकर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उनमें से कई उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं. जयपुर में बनाई गई चौपाटियों का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. 300 करोड़ रुपए की लागत, 500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का सपना और नतीजा सिर्फ 14 कोचिंग स्पेस की बिक्री. सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी योजना जमीन पर क्यों नहीं उतर पाई? और क्या करोड़ों रुपए से बना यह प्रोजेक्ट कभी अपने मकसद को हासिल कर पाएगा या फिर यूं ही धूल फांकता रहेगा.