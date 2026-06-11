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500 करोड़ कमाने का सपना चकनाचूर! जयपुर का कोचिंग हब बना करोड़ों की नाकामी की मिसाल

Rajasthan News: जयपुर के प्रताप नगर में 300 करोड़ रुपए की लागत से बना हाउसिंग बोर्ड का कोचिंग हब प्रोजेक्ट उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया. 224 कोचिंग स्पेस में से केवल 14 ही बिके हैं. 500 करोड़ रेवेन्यू का सपना देखने वाला यह प्रोजेक्ट अब खरीदारों के इंतजार में धूल फांक रहा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Jun 11, 2026, 04:34 PM|Updated: Jun 11, 2026, 04:34 PM
500 करोड़ कमाने का सपना चकनाचूर! जयपुर का कोचिंग हब बना करोड़ों की नाकामी की मिसाल
Image Credit: Jaipur Housing Board Coaching Hub

Jaipur News: राजधानी जयपुर के प्रताप नगर में हाउसिंग बोर्ड ने कोचिंग हब बनाया था. दावा था कि एक ही छत के नीचे 50 हजार से ज्यादा छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे. लेकिन करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बना यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अब पूरी तरह फेल साबित होता नजर आ रहा है.

67 हजार वर्ग मीटर भूमि पर 16.98 लाख वर्ग फीट निर्मित क्षेत्रफल में बने इस प्रोजेक्ट को अब खरीदार नहीं मिल रहे हैं. वर्ष 2021 में इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हुई थी और 2023 में यह बनकर तैयार हुआ था. लेकिन तब से अब तक 8 एजुकेशन टावर्स में बने 224 कोचिंग स्पेस में से सिर्फ 14 कोचिंग स्पेस ही बिक पाए हैं.

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हाउसिंग बोर्ड का कोचिंग हब प्रोजेक्ट फेल
300 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था निर्माण
प्रताप नगर में 67 हजार वर्ग मीटर भूमि पर बना है कोचिंग हब
कोचिंग हब में बनाए गए 9 टॉवर
1 एडमिन ब्लॉक, 8 एजुकेशन टावर्स, लाइब्रेरी सहित अन्य सुविधाओं का हुआ था निर्माण
2021 में हुई थी प्रोजेक्ट की शुरुआत
2023 में प्रोजेक्ट हुआ था तैयार
एजुकेशन टावर्स में 224 कोचिंग स्पेस का हुआ था निर्माण
224 में से सिर्फ 14 कोचिंग स्पेस ही बिके
प्रोजेक्ट से हाउसिंग बोर्ड को 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू की थी उम्मीद
अब करोड़ों रुपए की लागत से बना प्रोजेक्ट धूल फांक रहा है
बिल्डिंगों के मेंटेनेंस पर हाउसिंग बोर्ड के लाखों रुपए हो रहे हैं खर्च

हाउसिंग बोर्ड को नहीं मिले खरीदार, अब बिल्डिंगों का हाल भी बदहाल
300 करोड़ रुपए से बने इस प्रोजेक्ट के लिए हाउसिंग बोर्ड को अभी तक खरीदार नहीं मिल रहे हैं. लिहाजा अब ये बड़ी-बड़ी इमारतें धूल फांक रही हैं. हाउसिंग बोर्ड खरीदारों का इंतजार कर रहा है, जबकि प्रोजेक्ट में बनी लाइब्रेरी विद्यार्थियों का इंतजार कर रही है. इंतजार करते-करते अब बिल्डिंगों के शीशे टूटने लगे हैं, टावर्स में धूल की मोटी परत जमने लगी है.

कोचिंग हब प्रोजेक्ट फेल होने के बाद इसे IIT जोधपुर को देने की पहल भी शुरू हुई थी, लेकिन वह पहल भी अब फाइलों में सिमटकर रह गई है. इस प्रोजेक्ट से हाउसिंग बोर्ड को करीब 500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की उम्मीद थी. लेकिन प्रोजेक्ट फेल होने की वजह से न तो अपेक्षित रेवेन्यू मिला और अब इसके रखरखाव पर हर महीने लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं.

देखा जाए तो हाउसिंग बोर्ड ने अपनी पारंपरिक कार्यशैली से हटकर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उनमें से कई उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं. जयपुर में बनाई गई चौपाटियों का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. 300 करोड़ रुपए की लागत, 500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का सपना और नतीजा सिर्फ 14 कोचिंग स्पेस की बिक्री. सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी योजना जमीन पर क्यों नहीं उतर पाई? और क्या करोड़ों रुपए से बना यह प्रोजेक्ट कभी अपने मकसद को हासिल कर पाएगा या फिर यूं ही धूल फांकता रहेगा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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