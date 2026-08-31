/सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ी गिरावट! धड़ाम से गिरे दाम, जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: 31 अगस्त 2026 को जयपुर के सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार, चांदी 300 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है. वहीं शुद्ध सोने के भाव में 1,600 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है. नई कीमतों के मुताबिक आज चांदी 2,43,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.

चांदी के भाव में 300 रुपये की गिरावट

जयपुर सराफा बाजार में चांदी के दाम में आज मामूली गिरावट दर्ज हुई. चांदी 300 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर अब 2,43,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है. पिछले कुछ समय से चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में कारोबारी और ग्राहक दोनों रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.

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सोना भी हुआ 1600 रुपये सस्ता

चांदी के साथ सोने के भाव में भी आज अच्छी गिरावट रही. शुद्ध सोना 1,600 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. इसके बाद इसका नया भाव 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं जेवरात सोने की कीमत 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. सोने के दाम घटने से गहने खरीदने वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है.

नए रेट से बाजार में हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी होने के बाद बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को लेकर चर्चा तेज है. कारोबारी लगातार भाव में होने वाले बदलाव पर नजर रख रहे हैं. वहीं ग्राहक भी खरीदारी करने से पहले आज का ताजा रेट जानना पसंद कर रहे हैं. खासकर शादी और त्योहारों के सीजन में कीमतों में छोटी गिरावट भी खरीदारों के लिए अहम होती है.

सोना-चांदी के भाव में लगातार बदलाव

जयपुर के सराफा बाजार में इन दिनों सोने और चांदी के दाम स्थिर नहीं हैं. कभी कीमतें ऊपर जाती हैं तो कभी अगले ही दिन गिरावट देखने को मिलती है. इस बदलाव का असर निवेशकों के साथ आम खरीदारों पर भी पड़ता है. अब बाजार की नजर आने वाले दिनों के भाव पर है कि कीमतें फिर बढ़ती हैं या गिरावट का दौर आगे भी जारी रहता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी असर

सोने और चांदी के भाव केवल स्थानीय बाजार की मांग से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक हालात, निवेशकों की गतिविधियां और बाजार में मांग जैसे कई कारण सोने-चांदी के भाव को प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि इनके रेट में रोजाना बदलाव देखने को मिल सकता है.

खरीदारी से पहले आज का रेट जरूर देखें

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा भाव जरूर पता कर लें. 31 अगस्त 2026 को जयपुर में चांदी 2,43,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. गहनों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और दूसरे शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले दुकानदार से सभी चार्ज की जानकारी जरूर लें.