/सोना-चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 31 जुलाई 2026 को सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए ताजा अपडेट सामने आया है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए भाव के अनुसार आज दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. बाजार में चांदी के भाव में 2500 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, वहीं सोना भी 800 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. इसके बाद जयपुर में चांदी का नया भाव 226,000 रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोना 147,000 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 136,000 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी के रेट में जोरदार उछाल, 2500 रुपए बढ़ी कीमत

जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी के भाव में 2500 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. तेजी के बाद चांदी का भाव बढ़कर 226,000 रुपए प्रति किलो हो गया है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के बाजार में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ग्राहकों और निवेशकों की नजर इसकी कीमतों पर बनी हुई है.

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सोना भी हुआ महंगा, 800 रुपए बढ़े दाम

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है. शुक्रवार को शुद्ध सोने के भाव में 800 रुपए प्रति दस ग्राम का उछाल आया है. इसके बाद जयपुर में शुद्ध सोने की कीमत 147,000 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गई है. वहीं जेवरात सोने का नया भाव 136,000 रुपए प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद खरीदारी करने वाले ग्राहकों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.

नए भाव जारी होते ही सराफा बाजार में बढ़ी हलचल

सोना-चांदी के नए रेट सामने आने के बाद जयपुर सराफा बाजार में ग्राहकों की गतिविधियां बढ़ गईं. बाजार पहुंचने वाले लोग सबसे पहले आज के ताजा भाव की जानकारी लेते नजर आए. कुछ ग्राहक बढ़ती कीमतों के बीच खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कई लोग आने वाले दिनों में भाव की दिशा देखने का इंतजार कर रहे हैं.

लगातार बदल रहे हैं सोना-चांदी के भाव

कीमती धातुओं के बाजार में पिछले कई दिनों से उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. कभी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है. ऐसे में ग्राहकों के साथ-साथ निवेशक भी बाजार की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और सोच-समझकर फैसला ले रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है सीधा असर

सराफा कारोबारियों के मुताबिक सोना और चांदी की कीमतें केवल स्थानीय बाजार की मांग और आपूर्ति से तय नहीं होती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों के रुझान का भी इनकी कीमतों पर सीधा असर पड़ता है. यही वजह है कि रोजाना सराफा बाजार में नए भाव जारी होते हैं.

खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर देखें

विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के नए भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. बाजार में लगातार बदलाव होने के कारण सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद साबित हो सकता है. इसलिए ग्राहक अपनी जरूरत और बाजार की स्थिति को समझकर ही कीमती धातुओं की खरीदारी करें.