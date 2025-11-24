32 देश, ₹35 लाख करोड़ का निवेश तूफ़ान! राजस्थान बना उद्योगों की पहली पसंद – कर्नल राठौड़ का दावा

Jaipur News: 22 महीनों में राजस्थान उद्योगों की पहली पसंद. पिछले 22 महीनों में राजस्थान में उद्योग लगाने की प्रक्रिया पहले से कहीं आसान, तेज़ और भरोसेमंद हुई है. अब निवेशकों को जमीन, अनुमति और अन्य सुविधाएं बिना परेशानी, कम समय और एक क्लिक में मिल रही हैं. इसी कारण राजस्थान आज देश और दुनिया के निवेशकों की नई पसंद बन चुका है. हाल ही में हुए निवेश प्रयासों में 32 देशों ने भाग लिया, ₹35 लाख करोड़ के निवेश समझौते हुए, 33 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए, 1952 औद्योगिक प्लॉट दिए गए और 3100 से अधिक MSMEs को सहायता मिली.

उद्योग लगाने की प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं. अब जमीन का आवंटन सीधे ऑनलाइन होता है, MSME को 30 दिनों में मंजूरी मिलती है और देरी होने पर अनुमति अपने आप मंज़ूर मानी जाती है. फ़ैक्टरी और बॉयलर की अनुमति भी पूरी तरह ऑनलाइन है और 10 कर्मचारियों तक दुकान खोलने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं रहती.

उद्योग सुरक्षित रहें, इसके लिए राज्य सरकार ने 6 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में फायर टेंडर की सुविधा दी है. इसके साथ ही 281 किमी लाइन अपग्रेडेशन, 210 किमी अंडरग्राउंड केबलिंग, 5845 स्ट्रीट लाइटें और औद्योगिक ढाँचे पर ₹2777 करोड़ का निवेश किया गया है, जिससे उद्योगों को बिजली और सुरक्षा की समस्याएँ समाप्त हुई हैं.

कई पुराने और बेकार नियम हटाए गए हैं. 877 उद्योगों को पर्यावरणीय अनुमति से छूट दी गई, 45 पुराने कानून समाप्त किए गए और अब जमीन की जानकारी ऑनलाइन नक्शे पर तुरंत दिखाई देती है. शिकायत भी ऑनलाइन होती है और तुरंत ट्रैक हो जाती है.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान ने “Minimum Government, Maximum Governance” और “Maximum Transparency, Maximum Trust” को हकीकत में बदल दिया है. सरल प्रक्रियाओं, तेज़ मंजूरियों और सुरक्षित वातावरण के साथ राजस्थान आज साफ संदेश दे रहा है -राजस्थान is Open for Business, और आने वाले समय में राजस्थान भारत की उद्योग क्रांति में अहम भूमिका निभाने जा रहा है.

