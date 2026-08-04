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चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 4 अगस्त 2026 को सोना-चांदी के नए भाव जारी हुए. चांदी की कीमत में 900 रुपए प्रति किलो की तेजी आई और भाव 226,400 रुपए पहुंच गया. वहीं शुद्ध सोना 146,600 और जेवरात सोना 135,600 रुपए प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 04, 2026, 06:35 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 06:35 PM IST
चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट
Image Credit: राजस्थान में सराफा बाजार की कीमतों में आया बदलाव.

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 4 अगस्त 2026 को सोना और चांदी के नए भाव जारी कर दिए गए हैं. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए रेट के अनुसार आज चांदी की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. चांदी के दाम में 900 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है. इसके बाद जयपुर में चांदी का भाव बढ़कर 226,400 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं शुद्ध सोना 146,600 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 135,600 रुपए प्रति दस ग्राम पर स्थिर बना हुआ है.

चांदी की कीमत में उछाल, 900 रुपए बढ़े भाव
जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक चांदी की कीमत में 900 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद चांदी का नया भाव 226,400 रुपए प्रति किलो हो गया है. चांदी के बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है, जिसके चलते कारोबारी और निवेशक इसकी कीमतों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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सोने के दाम आज भी स्थिर रहे
वहीं सोने की कीमतों में आज कोई बदलाव देखने को नहीं मिला. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने का भाव 146,600 रुपए प्रति दस ग्राम पर बना हुआ है. इसके अलावा जेवरात सोने की कीमत भी 135,600 रुपए प्रति दस ग्राम पर स्थिर रही. सोने के रेट में बदलाव नहीं होने से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को राहत मिली है.

नए भाव जारी होने के बाद बाजार में हलचल
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से ताजा रेट जारी किए जाने के बाद सराफा बाजार में खरीदारी को लेकर हलचल बढ़ गई. ग्राहक और कारोबारी सोना-चांदी के नए भाव की जानकारी लेते नजर आए. चांदी के बढ़े हुए दामों के बीच निवेशक बाजार की आगे की स्थिति पर नजर रख रहे हैं, जबकि सोने की स्थिर कीमतों के कारण कुछ ग्राहकों ने खरीदारी की योजना बनाई है.

लगातार बदल रही है कीमती धातुओं की कीमत
सोना और चांदी के भाव में पिछले कुछ दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतों में तेजी आती है तो कभी गिरावट दर्ज की जाती है. ऐसे में शादी-विवाह के सीजन में खरीदारी करने वाले लोग और निवेशक बाजार के हर उतार-चढ़ाव को ध्यान से देख रहे हैं. रोजाना बदलते भाव के कारण ग्राहक खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर चेक करते हैं.

वैश्विक बाजार का भी दिखता है असर
सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतों पर केवल घरेलू बाजार की स्थिति का असर नहीं पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की मांग का प्रभाव भी भारतीय सराफा बाजार पर पड़ता है. इसी वजह से दोनों कीमती धातुओं के भाव में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले आज के भाव जरूर जानें
अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार जाने से पहले आज के ताजा भाव की जानकारी जरूर ले लें. कीमतों में लगातार बदलाव होने के कारण सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है. ग्राहक अपनी जरूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए ही सोना-चांदी की खरीदारी करें.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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