पिंक सिटी से लेकर भरतपुर तक, ये हैं राजस्थान के वो स्थल जिन्हें विरासत में मिली है विश्व से पहचान

Jaipur news: UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट वे स्थल होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है और जिनका असाधारण सार्वभौमिक मूल्य होता है. ये स्थल या तो सांस्कृतिक (जैसे ऐतिहासिक स्मारक, शहर या पुरातात्विक स्थल) होते हैं या प्राकृतिक (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाएँ) होते हैं. UNESCO इन्हें मानवता की साझा विरासत मानता है और इनके संरक्षण में मदद करता है. किसी साइट को यह दर्जा मिलने का अर्थ है कि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित है.

भारत में कुल साइट्स

भारत वर्तमान में UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है. भारत में कुल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. इनमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित (सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों) साइट शामिल हैं. जिनमें से राजस्थान की 4 UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं.

जयपुर का परकोटा (पिंक सिटी)

राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे 'पिंक सिटी' के नाम से जाना जाता है, अपनी सुनियोजित वास्तुकला, चौड़ी सड़कों और ऐतिहासिक बाज़ारों के कारण 2019 में UNESCO की सूची में शामिल हुआ. शहर का ऐतिहासिक परकोटा (चारदीवारी) 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के नगर नियोजन का एक अनूठा उदाहरण है.

जंतर मंतर

जयपुर में स्थित जंतर मंतर, 2010 में UNESCO की सूची में शामिल हुआ था. यह 18वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशाला है. इसमें 20 विशालकाय उपकरण हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने और खगोलीय पिंडों की स्थिति जानने के लिए उपयोग किए जाते थे.

राजस्थान के पहाड़ी किले

यह साइट 2013 में सामूहिक रूप से सूचीबद्ध की गई थी और इसमें राजस्थान के छह राजसी किले शामिल हैं: चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर (जयपुर), जैसलमेर और गागरोन (झालावाड़). ये किले राजपूत शासन की सैन्य वास्तुकला और शाही जीवनशैली का बेहतरीन उदाहरण हैं, जो सदियों से अरावली पर्वतमाला में खड़े हैं.

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में एक प्राकृतिक साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था. यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्यों में से एक है. यह विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में हज़ारों प्रवासी पक्षियों, जिनमें साइबेरियन क्रेन जैसे दुर्लभ पक्षी भी शामिल हैं, का निवास स्थान बनता है.

