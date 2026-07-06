/राजस्थान के इन 4 पार्कों का नाम होगा चेंज, भजनलाल सरकार ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर किया बड़ा ऐलान

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Dr. Shyama Prasad Mukherjee Jayanti: भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है. इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को एक वीडियो संदेश जारी कर डॉ. मुखर्जी के जीवन, उनके विचारों और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी एक महान शिक्षाविद् और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाले व्यक्तित्व थे. उनका पूरा जीवन राष्ट्रीय एकता, अखंडता और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को समर्पित रहा. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के चार प्रमुख पार्कों का नाम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा भी की.
चार प्रमुख पार्कों का होगा नामकरण
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श आज भी देश के लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं. उन्होंने बताया कि जयपुर के वुडलैंड पार्क, जोधपुर के विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क, कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क और उदयपुर की सेक्टर-12 योजना में स्थित पार्क का नाम अब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा.
स्मारक भी किए जाएंगे स्थापित
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन पार्कों का नामकरण किया जाएगा, वहां डॉ. मुखर्जी के जीवन, उनके विचारों और देश के लिए किए गए कार्यों को दर्शाने वाले स्मारक भी स्थापित किए जाएंगे. उनका कहना है कि इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को डॉ. मुखर्जी के आदर्शों, उनके राष्ट्रसेवा के भाव और दृढ़ संकल्प से जोड़ना है. उन्होंने प्रदेशवासियों से भी आह्वान किया कि वे उनके जीवन से प्रेरणा लेकर विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं.
युवाओं तक पहुंचाए जाएंगे डॉ. मुखर्जी के विचार
राजनीतिक दृष्टि से भी इस फैसले को भाजपा के वैचारिक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है. पार्टी अपने वैचारिक नेताओं के माध्यम से राष्ट्रवाद के संदेश को आमजन, खासकर युवाओं तक पहुंचाने की तैयारी में है. इसी क्रम में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाएगा, जिसकी शुरुआत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे. पंचायत और निकाय चुनाव से पहले युवा मोर्चा विभिन्न जिलों में पहुंचकर युवाओं को पार्टी की कार्यशैली, विचारधारा और सिद्धांतों से परिचित कराएगा, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाया जा सके.
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