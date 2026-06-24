/रामगढ़ बांध क्षेत्र में चार पैंथरों की अचानक एंट्री, जमवाय माता मंदिर के पास फैली दहशत

Jaipur News: जमवारामगढ़ स्थित जमवाय माता मंदिर के पीछे रविवार को चार पैंथरों के एक साथ मूवमेंट से श्रद्धालुओं और मंदिर प्रशासन में दहशत फैल गई. घटना मंदिर के पीछे पहाड़ी क्षेत्र में सामने आई, जहां स्थानीय लोगों ने मोबाइल से वीडियो भी रिकॉर्ड किया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पैंथर बंदरों का शिकार करते हुए पेड़ों और दीवारों पर तेजी से दौड़ते नजर आए. यह पूरा मामला जमवारामगढ़ वन क्षेत्र का है, जहां पहले भी पैंथर मूवमेंट की घटनाएं सामने आती रही हैं. घटना के बाद लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और निगरानी बढ़ाई गई.

चार पैंथरों की चहलकदमी से मचा हड़कंप

जमवारामगढ़ के जमवाय माता मंदिर के पीछे चार पैंथरों को एक साथ घूमते देख लोगों में डर का माहौल बन गया. श्रद्धालु उस समय मंदिर परिसर में मौजूद थे जब उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में इन पैंथरों को देखा. लोगों ने तुरंत इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया.

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बंदरों का शिकार करते दिखे पैंथर

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चारों पैंथर पहाड़ी इलाके में घूमते हुए बंदरों का शिकार कर रहे थे. इस दौरान वे पेड़ों पर और दीवारों पर तेजी से दौड़ते हुए भी नजर आए. बताया जा रहा है कि शिकार के बाद पैंथर जंगल की ओर चले गए.

वीडियो वायरल, इलाके में बढ़ी चिंता

पैंथरों के मूवमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है. मंदिर के पुजारी घनश्याम वशिष्ठ ने भी इस घटना की पुष्टि की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

वन विभाग मौके पर पहुंचा और बढ़ाई निगरानी

घटना की जानकारी मिलते ही रायसर वन रेंज की टीम मौके पर पहुंची. रेंजर कुलदीप सिंह ने बताया कि पैंथरों की गतिविधि को देखते हुए वनकर्मियों को तैनात किया गया है और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

वन विभाग की ओर से मंदिर क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं और लोगों से जंगल और पहाड़ी इलाके में न जाने की अपील की जा रही है. साथ ही बारिश के मौसम में झरनों और पहाड़ी क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके.